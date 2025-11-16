Los equipos de fútbol de Colombia lideran ranking de la fatiga

El ranking del Observatorio CIES cayó como confirmación de algo que en el fútbol colombiano se viene sintiendo desde hace tiempo: aquí se juega sin pausa. No sorprende que Atlético Nacional aparezca como el segundo club con más partidos oficiales del mundo en 2024, solo por debajo de Bahía de Brasil. Tampoco sorprende que América de Cali y Once Caldas se cuelen en el top 10 global. Lo que sí inquieta es la conclusión detrás del escalafón: Colombia está compitiendo más que cualquier país, y los futbolistas lo están pagando con creces.
La escena se repite en los camerinos, en los vuelos y en los trabajos de recuperación, en una temporada que no parece tener fin. Mientras en Europa se habla de reducir el calendario y proteger al jugador, en Suramérica la tendencia va en sentido contrario. Aquí los cuerpos no descansan, se sostienen.