Blessd adelantó la fiesta en Barrio Antioquia: 500 personas acuden a diario a Navidad Bendita

Blessd instaló una carpa en la cancha de Barrio Antioquia, uno de los escenarios del movimiento de música urbana.

  En la carpa de Navidad Bendita la gente puede solicitar un corte de cabello gratuito o conocer animales de granja, entre otras opciones. Foto: Cortesía Daniel Baena
Ángel Castaño Guzmán
Tendencias

18 de diciembre de 2025
Una carpa blanca, en cuyos lados se reproduce la iconografía del cantante Blessd, cubre la cancha de microfútbol de Barrio Antioquia. Dentro, un papá fotografía a sus hijos frente a las camiseta del Barcelona con el autógrafo de Lamine Yamal. También están expuestas una camiseta amarilla de Daniel Muñoz y una azul de Ronaldo, el fenómeno. Los niños posan para las fotos, se ponen de pie y pasan de largo frente a dos réplicas de las copas Libertadores que Atlético Nacional ha ganado a lo largo de su historia. Estamos en Navidad Bendita, el evento que hace cuatro años realiza el Bendito en el barrio que vio crecer a Dímelo Jara (Santiago Jaramillo), el manager que lo ayudo a convertirse en uno de los referentes del nuevo reguetón.

Desde el 16 de diciembre la carpa está abierta al público e irá hasta el 24. Su manejo está a cargo de un equipo conformado por aproximadamente 60 personas, distribuidas entre áreas de producción, logística y apoyo psicosocial. Los organizadores tienen la meta de tener un público diario de quinientas personas, mediante eventos con control de aforo.

El plan incluye acciones dirigidas a primera infancia, adolescentes, adultos mayores y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Dentro de esta edición se incluyó una jornada específica para habitantes de calle, para la cual se habilitaron cupos previamente definidos y se desarrollaron actividades diseñadas para esta población.

En el caso de la atención a adultos mayores, se estableció una articulación con la alcaldía de Medellín con el fin de convocar personas pertenecientes principalmente a la zona. El proceso se realizó mediante inscripciones abiertas, sin establecer un rango límite de edad. Inicialmente se dispusieron 80 cupos; sin embargo, la asistencia de la jornada del 18 de diciembre superó esta cifra debido a la llegada de personas no inscritas. Ante esta situación, la organización ajustó la logística para permitir la participación de un total aproximado de 108 adultos mayores. La mayoría de los asistentes provenía del mismo barrio y hacía parte de grupos comunitarios organizados.

La programación general incluye un concierto gratuito de Blessd, previsto para hoy 19 de diciembre, tanto para habitantes del sector como para personas de otros lugares de la ciudad. Al tratarse de un evento al aire libre, no se cuenta con una cifra exacta de aforo esperado. Para esta actividad se diseñó un plan logístico que contempla medidas de seguridad, presencia de personal paramédico, ambulancias, rutas de evacuación y definición de puntos estratégicos para el control del espacio durante tres horas.

La iniciativa Navidad Bendita surgió como una propuesta impulsada por el artista y su manager, con el objetivo de, en palabras de la psicóloga Carolina Pineda, que trabaja con ellos, “generar actividades comunitarias en el barrio”. Aunque la fundación asociada al proyecto se encuentra aún en proceso de constitución formal, el evento ha tenido continuidad durante tres años consecutivos.

En su primera edición se realizó una jornada básica de recreación y entrega de refrigerios en una cancha del barrio, sin una estructura organizativa amplia. En los años posteriores se consolidaron alianzas estratégicas, entre ellas con una disquera internacional, lo que permitió ampliar la escala del evento y estructurar una ruta experiencial más organizada.

Este año se implementó un formato más amplio que incluye múltiples zonas temáticas. Entre ellas se encuentran una villa navideña, espacios recreativos, zonas deportivas, áreas de atención comunitaria y actividades lúdicas. Para garantizar el control del evento, se contrató una empresa especializada en logística, distinta al personal comunitario, encargada de la organización de ingresos, manejo de aforos y aplicación de protocolos de seguridad, especialmente en los horarios de mayor asistencia.

El acceso a las actividades se realiza mediante grupos organizados de máximo 80 personas. Cada grupo ingresa por turnos con una duración aproximada de 30 minutos, tiempo durante el cual recorre la totalidad de la experiencia. Al finalizar el recorrido, el grupo es evacuado por una ruta establecida antes de permitir el ingreso del siguiente grupo, manteniendo así el control permanente del aforo. Carolina hace énfasis en que los organizadores quieren que Navidad Bendita se convierta en un evento de ciudad, que convoque a habitantes de distintos barrios de Medellín.

El recorrido inicia en una zona destinada al rezo de las novenas. En este espacio se cuenta con cerca de 50 menores apadrinados mediante inscripción previa. Todos los niños inscritos recibirán regalos de navidad.

Uno de los lugares centrales del recorrido es el denominado “Cuarto de los Sueños”, una réplica de una habitación que representa los inicios de Blessd. En este lugar se exhiben objetos personales conservados de su vivienda original, elementos religiosos asociados a su entorno familiar, así como balones y otros artículos. Allí se invita a los asistentes a escribir o dibujar sus aspiraciones personales y depositarlas en un buzón.

La experiencia incluye además una barbería comunitaria que presta servicios gratuitos de corte de cabello y trenzado. El servicio está disponible diariamente durante el evento. En la jornada dirigida a habitantes de calle participaron 24 barberos voluntarios, quienes atendieron a esta población en articulación con la Secretaría de Inclusión Social. Posteriormente, el servicio de barbería se mantiene con personal fijo hasta el cierre del evento el 24 de diciembre.

Durante el recorrido, los asistentes reciben además algodón de azúcar, paletas y perros calientes. También se dispone de una zona gamer equipada con realidad virtual, máquinas recreativas y videojuegos. Estas actividades forman parte del componente recreativo de la iniciativa.

La ruta finaliza en una granja móvil, donde los asistentes interactúan con animales bajo supervisión del equipo encargado. En este espacio se entrega alimento como zanahorias y teteros para los animales, con el objetivo de facilitar la interacción directa. La actividad está dirigida tanto a niños como a adultos y se realiza en turnos controlados.

