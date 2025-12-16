Karol G sorprendió con su nuevo look en La Guajira, ¿qué hacía La Bichota en este lugar?

La artista Karol G sorprendió a un grupo de niños en La Guajira, a quienes visitó días después de haber disfrutado de unas vacaciones en Hawái, en donde no sólo descansó sino que además aprovechó para un cambio radical de imagen.

La intérprete de temas como Amargura, Provenza, Papasito, Provenza, Latina foreva, Ivonny Bonita, Si antes te hubiera conocido y Tusa fue tema de conversación en las redes sociales con el cambio realizado, pues mostró como desde territorio hawaiano había decidido cortarse el cabello sola por primera vez.

Mediante historias, Carolina Giraldo mostró cómo cambiaba su imagen aprovechando que en esta temporada el cabello le crecería “bien sanito”.

Su nuevo corte de cabello se percibe a la altura de sus hombros, dejando atrás su habitual melena larga. Algunos internautas asociaron la contundente transformación con el cierre de posibles ciclos, un nuevo giro para su carrera musical y rumores de una posible ruptura con Feid.