x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Karol G sorprendió con su nuevo look en La Guajira, ¿qué hacía La Bichota en este lugar?

La cantante urbana reapareció en público luego de haber mostrado su nuevo look, el cual algunos seguidores lo tomaron como un “cierre de ciclos”.

  • La artista Karol G fue vista con un nuevo look en un evento de su fundación en La Guajira. Fotos: @karolg y @concorafundacion
    La artista Karol G fue vista con un nuevo look en un evento de su fundación en La Guajira. Fotos: @karolg y @concorafundacion
  • Así mostró la cantante su nueva imagen. Fotos: captura de historias @karolg
    Así mostró la cantante su nueva imagen. Fotos: captura de historias @karolg
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

16 de diciembre de 2025
bookmark

La artista Karol G sorprendió a un grupo de niños en La Guajira, a quienes visitó días después de haber disfrutado de unas vacaciones en Hawái, en donde no sólo descansó sino que además aprovechó para un cambio radical de imagen.

La intérprete de temas como Amargura, Provenza, Papasito, Provenza, Latina foreva, Ivonny Bonita, Si antes te hubiera conocido y Tusa fue tema de conversación en las redes sociales con el cambio realizado, pues mostró como desde territorio hawaiano había decidido cortarse el cabello sola por primera vez.

Lea también: Karol G y el sillón rosado: Alejandro Riaño contó la anécdota que cambió el rumbo de The Juanpis Show

Mediante historias, Carolina Giraldo mostró cómo cambiaba su imagen aprovechando que en esta temporada el cabello le crecería “bien sanito”.

Su nuevo corte de cabello se percibe a la altura de sus hombros, dejando atrás su habitual melena larga. Algunos internautas asociaron la contundente transformación con el cierre de posibles ciclos, un nuevo giro para su carrera musical y rumores de una posible ruptura con Feid.

Así mostró la cantante su nueva imagen. Fotos: captura de historias @karolg
Así mostró la cantante su nueva imagen. Fotos: captura de historias @karolg

¿Qué hacía Karol G en La Guajira?

La antioqueña sorprendió a la niñez guajira al aparecer en el territorio para participar en una de las más recientes actividades de su fundación Con Cora, con la que busca impactar a comunidades vulnerables.

Karol G fue grabada mientras visitaba Musichi, Manaure, La Guajira, en un encuentro que hace parte de un nuevo recorrido de la fundación con el que se inició un proyecto clave que busca disminuir la desnutrición y contribuir a la alimentación adecuada de las madres gestantes de las comunidades del territorio.

La Bichota participó activamente en las costumbres locales, incluyendo el baile de la Yonna, la famosa danza tradicional del pueblo indígena Wayúu. También ofreció un concierto privado interpretando algunos de sus éxitos.

No es la primera vez que la artista muestra un sentido activo por las obras sociales, pues en años anteriores Karol G se había visto visitando a las reclusas de cárceles como El Buen Pastor y Picaleña.

Siga leyendo: El antioqueño que gestiona pozos de agua para La Guajira

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida