“Con uno es suficiente”, “Sé que quiero ser mamá”, “No es mi proyecto”: tres historias que explican la caída de nacimientos

Colombia atraviesa una aceleración en la caída de sus nacimientos. Así lo confirmaron las recientes cifras del Dane, con apenas 433.678 nacimientos registrados en 2025, el dato más baja en una década, que representó una contracción de 4,5% frente a 2024.
Este desplome también se vive de manera pronunciada en Antioquia, donde hubo 51.254 nacimientos en el último año, un retroceso del 1,8% frente al 2024, pero 11,6% frente a 2023 y 43% frente a los niveles de 2008.
Más allá de los indicadores del Dane, este fenómeno es el reflejo de millones de decisiones individuales marcadas por la búsqueda de autonomía femenina, la calidad de vida, el costo de vida, los cambios culturales y la reconfiguración del proyecto de vida moderno. En medio de esta realidad, emergen los testimonios de Lizeth y Galahad, Daniela y Román, y María Teresa, tres historias que se entrelazan para explicar por qué, en la Colombia de hoy, las cunas se quedan vacías.
Lea aquí el especial completo de disminución de nacimientos: Antioquia se está quedando sin bebés, nacimientos cayeron 43%: ¿qué razones lo explican?