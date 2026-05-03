Caen los nacimientos y se invierte la pirámide poblacional, ¿qué viene y qué se debe hacer?

Hace dos décadas, Colombia registraba el doble de nacimientos que hoy. No es una proyección ni una advertencia lejana, es un hecho que ya está cerrando jardines infantiles, vaciando salones de clase y presionando las finanzas del sistema de salud y las pensiones. Como consecuencia, Medellín ha perdido 200 camas obstétricas y cerrado 16 instituciones educativas desde 2023.
En este informe se hablará sobre cómo se invierte la pirámide poblacional y lo que se debe hacer para afrontar la caída de nacimientos.
Lea aquí el especial completo de disminución de nacimientos: Antioquia se está quedando sin bebés, nacimientos cayeron 43%: ¿qué razones lo explican?