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Este es el cortometraje paisa que triunfó en Cannes con una historia grabada en Portugal

Alma e-Xisto ganó el premio a Mejor Película de Viajes en los Global Short Films Awards 2026, galardones independientes cuya ceremonia se realiza en el marco del Festival de Cannes. Tres realizadores audiovisuales antioqueños están detrás de este proyecto.

  • Estos son Juan Manuel Arias Gaviria y Laura Girón Cardona, director y productora del corto. FOTO: Cortesía TILDE AND GIRO.
    Estos son Juan Manuel Arias Gaviria y Laura Girón Cardona, director y productora del corto. FOTO: Cortesía TILDE AND GIRO.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 2 horas
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En el centro de Portugal hay 27 aldeas cuyas casas y calles están construidas con piedra. Esquisto es, precisamente, el material del que están hechos estos pueblos: un tipo de roca que se caracteriza por tener una apariencia brillante, que puede ser gris, negra o azul, y que es usada principalmente como material de construcción.

Son cuatro sierras las que protegen estos lugares con siglos de historia y que protagonizaron Alma e-Xisto, el cortometraje paisa premiado en los Global Short Films Awards 2026 en el marco del Festival de Cannes, uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica a nivel mundial.

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Esta producción de tres minutos y treinta y tres segundos fue realizada por TILDE AND GIRO, productora audiovisual con sede en España, Colombia y Portugal, creada por Juan Manuel Arias Gaviria y Laura Girón Cardona, quienes desde hace tres años residen en el país luso, donde ya han desarrollado diversos proyectos.

El cortometraje galardonado fue realizado en 2024 en el marco de ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo, certamen en el que participaron en una competencia que reconocía el mejor video de promoción turística de una región portuguesa.

Para ello, Laura, Juan Manuel y Luis Fernando Cuadros, también paisa y oriundo del municipio de Bello, contaron con solo cinco días para recorrer estas aldeas y construir una historia alrededor de ellas para llevarla a la pantalla.

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Finalmente, el trabajo fue evaluado por un panel de 40 expertos internacionales y obtuvo el premio a Mejor Storytelling. En 2025 repitieron triunfo, esta vez en la categoría de Mejor video de aventura y expedición, y este año la celebración llegó gracias al reconocimiento en los Global Short Films Awards, donde ganaron como Mejor Película de Viajes.

Estos premios, creados en 2015, se entregan durante el marco del Festival de Cannes –que este año se realiza entre el 12 y el 23 de mayo–, aunque funcionan como una competencia independiente a este evento, considerado uno de los más importantes de la industria cinematográfica mundial.

Alma e-Xisto se convirtió, además, en el primer cortometraje proveniente de Portugal en ser galardonado en la historia de estos galardones.

“Poder justamente tener esta visión colombiana y, a partir de esa visión, resaltar territorios que son totalmente ajenos a nosotros fue una de las ventajas. Es decir, tenemos la capacidad de promocionar territorios porque los vemos como los vería un turista, como una persona con ojos nuevos, expectantes, con la mirada de alguien a quien todo le parece nuevo”, afirma Arias.

Por su parte, Girón asegura que esa calidez y amabilidad por la que tienen fama los antioqueños es lo que les ha permitido abrir puertas en Europa.

Allí han desarrollado distintos proyectos para visibilizar destinos de Portugal, como el cortometraje FUNDÃO 365 días al descubrimiento de tus deseos y una producción que actualmente está en curso sobre Caramulo, una aldea que ganó fama en el siglo XX por albergar más de 20 sanatorios dedicados al tratamiento de la tuberculosis.

Además de continuar trabajando en el país europeo, Juan y Laura aseguran que en sus planes está Colombia, contar las historias y resaltar los paisajes de su país natal.

“El propósito final de haber ganado este premio es regresar y hacer exactamente esto mismo, crear una buena producción para mostrar a Colombia alrededor del mundo”, concluye Arias.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué son las aldeas de esquisto en Portugal?
Son un conjunto de 27 aldeas históricas situadas en el centro de Portugal, resguardadas por cuatro sierras. Se caracterizan por tener casas y calles construidas enteramente con esquisto, una roca de apariencia brillante en tonos grises, negros o azules
¿Quiénes son los creadores del cortometraje Alma e-Xisto?
El cortometraje fue desarrollado por los cineastas colombianos Juan Manuel Arias Gaviria, Laura Girón Cardona y Luis Fernando Cuadros (oriundo de Bello, Antioquia)
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