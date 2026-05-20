Impuesto a ultraprocesados ya recauda $1,9 billones en Colombia y preocupa el alto consumo de comida chatarra

El consumo de alimentos ultraprocesados en Colombia continúa creciendo y ya tiene un impacto visible en las finanzas públicas. De acuerdo con datos de Anif - Centro de Pensamiento Económico, el país ha recaudado $1,9 billones a través de los impuestos saludables aplicados a estos productos.
La cifra evidencia el consumo cotidiano de alimentos ultraprocesados entre los colombianos y genera preocupación entre especialistas en nutrición y salud pública, especialmente por sus efectos en niños y jóvenes.