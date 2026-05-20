Bomberos de Medellín controlaron un incendio forestal en la Comuna 13: ya son 2 en menos de una semana

En la tarde de este miércoles 20 de mayo, dos tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín atendieron un incendio forestal en San Javier, Comuna 13, en el barrio Juan XXIII sector La Quiebra.
De acuerdo con información oficial del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres Dagrd, la conflagración se originó en pastos bajos, lo que permitió que las llamas fueran controladas sin mayor novedad al cabo de una hora de labores.
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La rápida reacción de los organismos de socorro evitó que el incendio extendiera su cobertura y se propagara a zonas aledañas. No se reportaron viviendas afectadas ni tampoco personas heridas.