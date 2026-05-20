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Bomberos de Medellín controlaron un incendio forestal en la Comuna 13: ya son 2 en menos de una semana

Tras una hora de labores, se pudo contener la conflagración que no dejó lesionados ni afectaciones materiales.

  • Imagen de referencia de un incendio forestal en San Javier que tuvo lugar la semana pasada. Foto tomada de redes sociales.
    Imagen de referencia de un incendio forestal en San Javier que tuvo lugar la semana pasada. Foto tomada de redes sociales.
El Colombiano
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hace 3 horas
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En la tarde de este miércoles 20 de mayo, dos tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín atendieron un incendio forestal en San Javier, Comuna 13, en el barrio Juan XXIII sector La Quiebra.

De acuerdo con información oficial del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres Dagrd, la conflagración se originó en pastos bajos, lo que permitió que las llamas fueran controladas sin mayor novedad al cabo de una hora de labores.

Lea más: Grave incendio consumió bodega de reciclaje en Pilarica, Medellín: van siete grandes incendios en un mes

La rápida reacción de los organismos de socorro evitó que el incendio extendiera su cobertura y se propagara a zonas aledañas. No se reportaron viviendas afectadas ni tampoco personas heridas.

Entre tanto, las causas del incendio aún no han sido determinadas.

Días antes también hubo un incendio en este mismo punto

El pasado viernes 15 de mayo, también en el sector La Quiebra del barrio Juan XXIII de San Javier, se reportó un incendio forestal que pudo ser controlado gracias a la intervención del Dagrd y la rápida reacción de la misma comunidad.

En videos que se volvieron tendencia en redes sociales, se pudo apreciar cómo algunos vecinos del sector, con mangueras y baldes, trataron de mitigar las llamas de la conflagración que de a poco cogía más y más fuerza. Si bien no era mucho lo que podían hacer, se destaca el valor que tuvieron para reducir el daño vegetal. Poco después llegaron los bomberos y controlaron 100% el incendio.

¿Las altas temperaturas inciden?

Así como, durante las temporadas de lluvia, es más propenso que se presenten inundaciones, deslizamientos o desbordamientos súbitos de quebradas, el calor extremo podría incidir en que se origine un incendio con mayor facilidad en zonas verdes.

Entérese: Por grabar para redes y no llamar al 123, atención de emergencias en Medellín se ha retrasado

Si bien no es la única causa ni tampoco la que se puede confirmar en estos dos casos en San Javier, es muy factible que en días calurosos como los últimos de este mes de mayo haya más conflagraciones en cerros y zonas de vegetación.

Ante ello, la recomendación de las autoridades es a no arrojar basuras a las zonas verdes que, en caso de un incendio, pueden ser el combustible ideal para que este se propague. También, ante cualquier novedad, reportar a la línea de emergencias 123 y así proteger a la comunidad y los entornos naturales.

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