Nueva reunión entre banca y Gobierno termina sin acuerdo sobre inversiones forzosas

El presidente Gustavo Petro y y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se reunieron con el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, el superintendente financiero, César Ferrari y otros líderes de la banca, como el presidente de Bbva Colombia, Mario Pardo; Javier Suárez, presidente de Davivienda, con el propósito de discutir el envío de ahorros a Colpensiones y las inversiones forzosas. Sin embargo, no llegaron a conclusiones y quedaron a la espera de nuevas reuniones.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8