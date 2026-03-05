Nueva reunión entre banca y Gobierno termina sin acuerdo sobre inversiones forzosas

El presidente Gustavo Petro y y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se reunieron con el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, el superintendente financiero, César Ferrari y otros líderes de la banca, como el presidente de Bbva Colombia, Mario Pardo; Javier Suárez, presidente de Davivienda, con el propósito de discutir el envío de ahorros a Colpensiones y las inversiones forzosas. Sin embargo, no llegaron a conclusiones y quedaron a la espera de nuevas reuniones.

En la reunión hablaron acerca del reingreso de los ahorros de los trabajadores puestos en el exterior y cómo abordar conjuntamente la política de crédito. “He asistido a la reunión con el sistema financiero colombiano para hablar del regreso del ahorro de los trabajadores al país, de la libertad que tienen los trabajadores para transferir sus ahorros al fondo que escojan hasta el 16 de julio”, anotó el presidente Petro en su cuenta de X. El presidente Gustavo Petro ha insistido en repetidas ocasiones acerca del traslado de afiliados desde las AFP hacia Colpensiones. “Yo no propongo que los fondos privados transfieran a Colpensiones billonarios recursos porque sí ni para financiar el gobierno”, afirmó. Además, el mandatario anunció que se reunirá con la banca para discutir el envío de los ahorros a Colpensiones y el papel del sistema financiero en la emergencia económica declarada para la actual zona de desastre.

“El ahorro de cualquier persona es de la persona, no del banco, y mi deber constitucional es protegerlo y no permitir ninguna forma de expropiación. El ahorro es propiedad privada del ahorrador”, afirmó el mandatario en su momento. El jefe de Estado señaló que más de 25.000 cotizantes se han trasladado voluntariamente desde fondos privados hacia Colpensiones en los últimos meses, tras recibir doble asesoría y conforme a la ley. De ese total, indicó que 5.000 ya reciben pensión de Colpensiones.

Sin embargo, aseguró que los fondos privados no han trasladado los ahorros de estos afiliados a Colpensiones, como lo ordena la normativa, por lo que se estableció un plazo para realizar estos movimientos.

Lo que dijo Anif

El Ministerio del Trabajo publicó un borrador de decreto que modificaría las reglas para el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, Rais, hacia Colpensiones, al obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, a transferir, en un plazo de 15 días tras la firma de la norma, la totalidad de los ahorros acumulados por los afiliados que ejercieron la oportunidad de traslado, sin importar si ya cumplen los requisitos para pensionarse.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, la medida tendría efectos negativos sobre el sistema pensional y presionaría las finanzas públicas.