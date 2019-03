Esto ofrecerá Disney+ como plataforma de streaming

No solo habrán contenidos originales como se había mencionado en medios. La nueva plataforma Disney+ (o Disney Plus) tendrá el catálogo completo de su firma y todas sus subsidiarias.

“El servicio combinará lo que llamamos producto de biblioteca, películas y televisión, con un montón de productos originales”, dijo el CEO de la compañía, Bob Iger, una reunión de inversores que hubo este jueves en San Luis (Misuri), según recoge el medio especializado Polygon,

Ya se sabe que Disney ofrecerá contenido original. Lo nuevo del anuncio de Bob Iger es que la plataforma alojará la bodega de todas sus producciones y la de las marcas que la componen. El listado completo, advirtió el CEO, estará en su totalidad después del lanzamiento.

El lanzamiento de Disney Plus es uno de los sucesos más esperados del 2019 y sería el principal competidor de Netflix, que lidera este sector en el mundo.

El catálogo

No es un asunto menor teniendo en cuenta que su catálogo contiene cintas desde la década de 1920, con clásicos como Dumbo, Bambi o Blanca Nieves, o clásicos modernos como Frozen y Zootopia.

También albergará filmes de Pixar, compañía que absorbió Disney en 2006, cuando se la compró a Steve Jobs por $7.400 millones de dólares. El catálogo tendrá filmes como Bichos, Toy Story, Monstruos o Buscando a Nemo.

No solo esto, la compañía obtendrá también el catálogo del Universo Cinematográfico de Marvel, que hasta ahora ha producido 21 películas, todas taquillazos internacionales. Una de las películas más esperadas del año, Avengers: Endgame, se podrá ver desde la plataforma.

También quiere decir que las series de Marvel que ahora aloja Netflix, como Daredevil, Jessica Jones, The Punisher y The Defenders, pasarán a la megaplataforma Disney Plus.

A finales de junio también se espera que termine la fusión con la productora 20th Century Fox, que Disney adquirió el año pasado en una megaoperación de $ 71.000 millones de dólares. Según esto serían incluidas franquicias como los X-Men, Star Wars, Los Simpson, el canal FX, National Geographic y la participación mayoritaria de la exhibidora de streaming Hulu.

En resumen, Disney viene con una ambiciosa propuesta de catálogo y unos grandes firmas que la respaldan (Pixar, Marvel, Fox y National Geographic).

Impacto

Entre los contenidos originales que tendrá la plataforma está Capitana Marvel, el primer título en lanzarse a través de este servicio, a la que se unirán la serie de Star Wars llamada The Mandalorian, la serie de High School Musical, la serie de Loki o la película de La dama y el vagabundo”.

Según la consultora del banco JP Morgan, las perspectivas de penetración de Disney+ en el mercado del streaming son “espectaculares”: en los próximos años podría llegar a 160 millones de suscriptores en el mundo. Actualmente Netflix ronda los 140 millones de abonados.

Por ahora, según el portal The Information, la casa de Mickey Mouse planea hacer pruebas de apertura en Holanda el próximo 11 de abril. El medio de comunicación apunta a que el estreno oficial de la plataforma en el resto del mundo sea después de septiembre.