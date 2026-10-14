Llega a cine ‘Donde comienza el río’, la película colombiana que pasó por uno de los grandes festivales del mundo

Yajaira tiene 19 años y vive con su hija María en un barrio de Bogotá. Sueña con volver al río, que es el eje de su existencia y de la de su comunidad Emberá, de la que huyó, pero a la que ahora quiere regresar. Ese es el viaje que muestra Donde comienza el río, la película colombiana que llegará a las salas de cine nacionales este jueves. La cinta, dirigida y escrita por Juan Andrés Arango, se estrenó mundialmente en septiembre, en Centrepiece, una de las secciones del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica, que reúne producciones de todo el mundo con miradas a diferentes culturas y regiones. Lea también: Cinco películas recomendadas de Fantasmagoría, festival de cine de terror en Medellín Al igual que en La Playa D.C., que debutó en el Festival de Cannes y fue seleccionada para representar a Colombia en los Premios Óscar, y X-500, que también se estrenó en el TIFF, hace diez años, Arango regresa con una película que se pregunta por la juventud colombiana. Esta vez, la mirada se centra en los jóvenes de una de las 115 comunidades indígenas del país, mientras que sus dos largometrajes anteriores abordaron las experiencias de aquellos que salieron del Pacífico a causa de la guerra.

¿Quienes son los protagonistas de Donde comienza el río ?

Las protagonistas de Donde comienza el río son Girlesa Duave Cerezo y Ana Michell Nama Dumaza, quienes interpretan a Yajaira y María, y Juan David Junca Linares, quien es Jhon, un joven pandillero de 18 años que se une a la fuga y al recorrido que llevará a los personajes de la ciudad al río. Ese trayecto también terminó convirtiéndose en un viaje fuera de cámara. Para el rodaje, el equipo partió de Bogotá hacia la selva: recorrió el Magdalena Medio, filmó en Puerto Berrío y Medellín, continuó hacia Quito y llegó finalmente al río Ichó, un lugar al que se accede tras unas dos horas de camino y seis horas en lancha desde Quibdó. El recorrido de rodaje duró 40 días. EL COLOMBIANO conversó con Arango sobre el proceso creativo y de investigación detrás de esta historia, su experiencia en Toronto y las búsquedas que mueven su filmografía.

¿De dónde vino la idea de hacer Donde comienza el río?

“La idea nació hace más o menos seis años, cuando comencé a ver que había una población emberá cada vez más presente en los espacios públicos de Bogotá. Antes era muy raro verlos en la ciudad, y eso me generó mucha curiosidad. Empecé a intentar hablar con personas de la comunidad. Fue un proceso largo y complejo porque, inicialmente, son muy herméticos. Hay ciertas barreras, sobre todo entre las mujeres y los niños que están afuera, que tienen mucha reticencia a hablar con gente que no pertenece a la comunidad. Además, muchas personas tampoco hablan español. Después de varios meses, logré hacerme amigo de tres familias embera que vivían en Bogotá. Ellas me llevaron a los lugares donde vivían y dormían, en el barrio San Bernardo, una zona del centro de la ciudad con dinámicas muy complejas de microtráfico y otras problemáticas. Es un barrio muy duro, donde podían alquilar casas de pagadiario. Allí vivían en una organización comunitaria relativamente cercana a la que tienen en el Chocó, pero en un contexto radicalmente urbano y difícil”.

¿Entonces cómo fueron esas conversaciones con la comunidad y cómo las llevó después a la construcción del guion?

“Comencé a hablar con jóvenes de la comunidad sobre su experiencia de crecer en la ciudad, salir del Chocó y llegar a Bogotá. Les preguntaba cómo se sentían, qué sentían que les pertenecía y qué aspectos de la ciudad los hacían sentir ajenos. Algo que surgió con mucha fuerza fue que muchos se sienten profundamente urbanos y reconocen cuánto han cambiado desde que llegaron, pero, al mismo tiempo, mantienen una conexión muy fuerte con la selva y el río. Para ellos, esos lugares representan un espacio espiritual y de libertad que no encuentran en la ciudad. Son territorios a los que regresan en sus sueños, que sienten que los habitan de alguna manera y a los que muchos quieren volver algún día.

Ese material inspiró la escritura del guion de Donde comienza el río. Fue un proceso largo: escribía, regresaba a la comunidad, ponía a prueba lo que había escrito y volvía a escribir. En general, escribo desde Montreal y cada ciertos meses regreso para hacer investigación de campo. Fue un ir y venir hasta conseguir un guion cercano a las experiencias de algunos de estos jóvenes. Es un guion muy personal, pero se basa en cuatro años de investigación en el terreno. Durante ese proceso me acompañó Nuri D’Umasa, investigadora del proyecto y líder Emberá del Chocó, quien ayudó a establecer vínculos con la comunidad y con sus mayores, tanto en el Chocó como en las comunidades urbanas. Su acompañamiento fue muy importante para la película”.

¿Cómo fue el proceso de elegir a los protagonistas? ¿Cómo conoció a estos tres jóvenes y qué cree que le aporta a la película el hecho de que sean actores naturales?

“Encontrar a los actores de la película fue un proceso largo que comenzó en paralelo con la investigación. Durante los últimos dos años, mientras hacía entrevistas en los espacios de la comunidad urbana, también empecé a hacer pruebas de casting con personas que sentía que podían tener algo cercano a los personajes. En una de esas entrevistas conocí a Girlesa, la protagonista. Es una chica maravillosa porque encarna esa mezcla de ser profundamente urbana y, al mismo tiempo, tener una identidad emberá muy fuerte, ligada a su origen y a la comunidad del Chocó de la que viene. Vivió sola en México desde los 13 hasta los 17 años y después se fue a Bogotá, también sola, donde se abrió camino. Actualmente estudia danza y trabaja. Nos conocimos durante la investigación y, cada ciertos meses, volvíamos a hablar y hacíamos pruebas cada vez más cercanas a lo que sería la película. Poco a poco se hizo evidente que ella tenía mucho de Yajaira. Puede leer: Torah Tropical, el documental que muestra una cara del judaísmo ortodoxo en Colombia

Con Juan David el proceso fue diferente. Unos seis meses antes del rodaje, organizamos un equipo de casting muy grande, liderado por Santiago Porras, que hizo pruebas en cuatro ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Quibdó. Vimos a muchísimos jóvenes de comunidades indígenas o de contextos urbanos complejos, similares al del personaje de John. En uno de esos castings encontramos a Juan David, en un barrio del sur de Bogotá, y comenzamos a trabajar con él. Elegir actores no profesionales responde a que las personas que han vivido experiencias cercanas a las de la película pueden aportar detalles y matices que, incluso después de pasar años escribiendo el guion, se le escapan a uno. Estos chicos, por ejemplo, nunca tuvieron que leer el guion. Conocían la historia y a sus personajes, pero antes de cada escena nos reuníamos para hablar de lo que sucedía, de lo que estaba en juego y de lo que cada uno buscaba. A partir de ahí, ellos construían la escena a su manera. Eso hace que las escenas sean tan ricas en la experiencia que transmiten”. En otras noticias: 122 suicidios de niños y jóvenes en el Pacífico en cinco años, alerta la Defensoría: ¿qué está pasando?

Tanto en Donde comienza el río como en sus películas anteriores hay un interés por la juventud y por personajes que están migrando. ¿De dónde viene el interés por explorar esas experiencias?

“Creo que eso tiene que ver con que yo mismo migré desde la adolescencia y viví en diferentes países. Encontrarte a ti mismo en una etapa de la vida en la que, además, tienes que adaptarte a un espacio que pone a prueba quién eres es una experiencia profundamente creativa y reveladora del ser humano que eres. Es un tema que aparece con frecuencia en mis películas y que me ha interesado explorar mucho. Siento que estas tres primeras películas conforman una especie de trilogía sobre la identidad adolescente ligada a la migración. Entérese: Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en octubre 2026 Donde comienza el río tiene algo nuevo y diferente: es una película que también habla desde lo no realista y desde la magia, desde las visiones y esa manera distinta de percibir la realidad que tiene Yajaira. Esto viene de lo que muchos de estos jóvenes me contaban sobre su forma de percibir el mundo: una percepción en la que la magia, o lo que para nosotros es sobrenatural, se mezcla con la realidad de una manera muy cotidiana, porque así lo sienten ellos. Eso es lo que tratamos de explorar en la película, un tema que me interesa mucho. Creo que, aunque siempre voy a tener un interés muy fuerte por explorar los medios sociales con la mayor profundidad posible, esta dimensión más subjetiva también estará presente en mis películas en el futuro”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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