Kill Bill vuelve a salas de cine: esta es la fecha de estreno en Colombia

En 2003 se estrenó Kill Bill: Volumen 1, la cinta que combina acción y drama y que es protagonizada por Uma Thurman, quien interpreta a La Novia, una mujer en busca de venganza contra los asesinos que intentaron matarla a ella y a su hijo nonato. La segunda parte de la película de Quentin Tarantino, considerado por la crítica como uno de los mejores directores de cine contemporáneo, llegó al año siguiente, pero dejó a los fanáticos con el deseo de una versión que integrara ambos volúmenes.
Ese sueño por fin se cumplirá el 12 de febrero, día en que se estrenará en las salas de cine del país Kill Bill: The Whole Bloody Affair, una versión que reúne ambas cintas en una sola y que tiene una duración de más de cuatro horas y media. Esta edición extendida y sin censura marca el regreso a la gran pantalla de un clásico de culto.
La nueva película promete a los seguidores de Tarantino reencontrarse con la historia que los cautivó hace más de dos décadas. Kill Bill sigue a La Novia, una exasesina atacada por su exjefe y examante, Bill, líder del grupo de las Víboras Mortales, quien intenta matarla antes de su boda, cuando ella está embarazada. A causa del ataque, el personaje interpretado por Thurman queda en coma y despierta años después para vengarse de Bill y de los demás integrantes del grupo de matones.
Lo que hizo Tarantino en Kill Bill: The Whole Bloody Affair fue reunir los volúmenes 1 y 2 e incluir escenas que habían sido recortadas en las versiones originales. También hay secuencias adicionales que no fueron incluidas en las películas estrenadas a inicios de los años dos mil, y se mantienen aquellas que han pasado a la historia del cine como icónicas, como es el caso de la Casa de Hojas Azules, el restaurante japonés donde La Novia se enfrenta a los aliados y a la mismísima O-Ren Ishii, interpretada por Lucy Liu.