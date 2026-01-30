Kill Bill vuelve a salas de cine: esta es la fecha de estreno en Colombia

En 2003 se estrenó Kill Bill: Volumen 1, la cinta que combina acción y drama y que es protagonizada por Uma Thurman, quien interpreta a La Novia, una mujer en busca de venganza contra los asesinos que intentaron matarla a ella y a su hijo nonato. La segunda parte de la película de Quentin Tarantino, considerado por la crítica como uno de los mejores directores de cine contemporáneo, llegó al año siguiente, pero dejó a los fanáticos con el deseo de una versión que integrara ambos volúmenes. Lea: Hamnet, la película nominada a 8 premios Óscar, adelanta su estreno en Colombia Ese sueño por fin se cumplirá el 12 de febrero, día en que se estrenará en las salas de cine del país Kill Bill: The Whole Bloody Affair, una versión que reúne ambas cintas en una sola y que tiene una duración de más de cuatro horas y media. Esta edición extendida y sin censura marca el regreso a la gran pantalla de un clásico de culto. La nueva película promete a los seguidores de Tarantino reencontrarse con la historia que los cautivó hace más de dos décadas. Kill Bill sigue a La Novia, una exasesina atacada por su exjefe y examante, Bill, líder del grupo de las Víboras Mortales, quien intenta matarla antes de su boda, cuando ella está embarazada. A causa del ataque, el personaje interpretado por Thurman queda en coma y despierta años después para vengarse de Bill y de los demás integrantes del grupo de matones. Lo que hizo Tarantino en Kill Bill: The Whole Bloody Affair fue reunir los volúmenes 1 y 2 e incluir escenas que habían sido recortadas en las versiones originales. También hay secuencias adicionales que no fueron incluidas en las películas estrenadas a inicios de los años dos mil, y se mantienen aquellas que han pasado a la historia del cine como icónicas, como es el caso de la Casa de Hojas Azules, el restaurante japonés donde La Novia se enfrenta a los aliados y a la mismísima O-Ren Ishii, interpretada por Lucy Liu.

Ante el estreno de esta nueva versión, vale la pena recordar por qué Tarantino decidió desde el inicio dividir Kill Bill en dos partes. La filmografía del director estadounidense está conformada, en su mayoría, por películas de más de dos horas: Once Upon a Time in Hollywood dura más de 160 minutos, al igual que The Hateful Eight y Django Unchained. Sin embargo, cuando estaba realizando esta cinta —considerada una oda a las artes marciales de los años setenta—, el presupuesto de 30 millones de dólares ya había sido superado cuando la película llevaba más de cuatro horas de duración. Fue por consejo del entonces productor de Tarantino, el condenado por abuso sexual Harvey Weinstein, que se decidió dividir la película en dos. En taquilla, ambas partes fueron un éxito y recaudaron más de 300 millones de dólares. Lo que esperaban los fanáticos era que, tras el estreno del Volumen 2 en 2004, la versión completa llegara pronto a los cines o al formato DVD. Lo cierto es que Quentin Tarantino sí unió ambas películas: en 2006, esa versión se proyectó en algunos festivales de cine, como el de Cannes, pero nunca fue comercializada. De Kill Bill: The Whole Bloody Affair ya hay varias críticas. La película fue estrenada en diciembre en más de 1.000 salas de cine de Estados Unidos. Uno de los puntos en común de quienes la han visto es que con el regreso a la gran pantalla se puede apreciar una de las grandes escenas del cine, la de la Casa de las Hojas Azules, que en esta versión es más larga y está completamente a color. El otro asunto es que volver a ver esta película para algunos ha sido recordar el papel que realiza allí Thurman, considerado como uno de los mejores de su carrera.