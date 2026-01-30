x

Hamnet, la película nominada a 8 premios Óscar, adelanta su estreno en Colombia

La película que narra la historia de amor y pérdida de Agnes y William Shakespeare se podrá ver a partir del 5 de febrero.

  La pelícual fue escrita y dirigida por Chloé Zhao, Ganadora del Premio Oscar por Nomadland. Foto cortesía.
    La pelícual fue escrita y dirigida por Chloé Zhao, Ganadora del Premio Oscar por Nomadland. Foto cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El próximo jueves 5 de febrero se estrena en los cines del país Hamnet, la película que narra la historia de amor y pérdida que vivieron Agnes y William Shakespeare.

Ambientada en la Inglaterra de 1580, la película cuenta cómo un acontecimiento íntimo y devastador marcaría para siempre la creación de una de las obras más importantes de la literatura universal, Hamlet.

Protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, la película propone una mirada profundamente humana sobre Shakespeare, alejándose del mito para centrarse en la vida familiar y en el impacto emocional de la pérdida. La historia pone en primer plano a una mujer libre y conectada con la naturaleza y a un joven dramaturgo dividido entre su hogar y su vocación creativa, en un relato íntimo que dialoga con emociones universales.

La película, escrita y dirigida por Chloé Zhao, una de las voces más influyentes del cine contemporáneo, se ha posicionado como uno de los títulos cinematográficos más relevantes del año tras recibir ocho nominaciones a los Premios Óscar 2026, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz para Jessie Buckley, Mejor Guion Adaptado, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Casting.

Estos reconocimientos se suman a su exitoso recorrido internacional, que incluye premios y menciones destacadas en los Globos de Oro y otros festivales, acumulando hasta la fecha 56 premios y 252 nominaciones.

Uno de los aspectos más novedosos de Hamnet es su enfoque, pues la historia no gira alrededor del genio literario William Shakespeare, sino del impacto emocional de la pérdida en su vida familiar. La película presenta a sus protagonistas desde la vulnerabilidad y lo cotidiano, alejándolos de la imagen solemne con la que suelen representarse, y construye una experiencia honesta desde lo sensorial y lo emocional.

Con Hamnet, Chloé Zhao, se consolida como una cineasta que ha transformado la manera de contar historias en el cine contemporáneo. Ganadora del Premio Óscar por Nomadland, su filmografía se caracteriza por una aproximación sensible y humanista, centrada en la experiencia emocional de sus personajes. Nacida en Pekín, China, en 1982, Zhao también incluye en si filmografía las películas Songs my brothers taught me (2015), The rider (2017) y Eternals (2021).

El estreno de la película en las salas de cine del país estaba previsto para el 19 de febrero, pero se adelantó para el jueves 5. La ceremonia de los Premios Óscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

