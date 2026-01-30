Hamnet, la película nominada a 8 premios Óscar, adelanta su estreno en Colombia

El próximo jueves 5 de febrero se estrena en los cines del país Hamnet, la película que narra la historia de amor y pérdida que vivieron Agnes y William Shakespeare.

Ambientada en la Inglaterra de 1580, la película cuenta cómo un acontecimiento íntimo y devastador marcaría para siempre la creación de una de las obras más importantes de la literatura universal, Hamlet.

Protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal, la película propone una mirada profundamente humana sobre Shakespeare, alejándose del mito para centrarse en la vida familiar y en el impacto emocional de la pérdida. La historia pone en primer plano a una mujer libre y conectada con la naturaleza y a un joven dramaturgo dividido entre su hogar y su vocación creativa, en un relato íntimo que dialoga con emociones universales.

La película, escrita y dirigida por Chloé Zhao, una de las voces más influyentes del cine contemporáneo, se ha posicionado como uno de los títulos cinematográficos más relevantes del año tras recibir ocho nominaciones a los Premios Óscar 2026, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz para Jessie Buckley, Mejor Guion Adaptado, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Casting.