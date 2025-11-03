Estimados señores y La salsa vive, grandes ganadoras de los Premios Macondo 2025

El Teatro Metropolitano fue testigo del presente y futuro del cine nacional. Este domingo se entregaron los Premios Macondo, los Óscar del cine colombiano que premiaron las mejores producciones audiovisuales estrenadas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025 –por eso entre los nominados no estaba Un poeta, que seguro aspirará a los galardones del próximo año–.

Los Premios Macondo fueron presentados por los actores Carolina Gómez, Paola Turbay y Christian Tappan y tuvo transmisión en vivo por TNT, HBO Max y los ocho canales regionales del país.

23 categorias (sin contar los galardores especiales) fueron premiadas y los grandes ganadores de la noche fueron la película Estimados señores y el documental La salsa vive, el primero con 9 estatuillas y el segundo con 3 fueron el gran ejemplo del bueno momento del cine nacional.

Estimados señores la puede ver en Prime Video y La salsa vive está disponible en Netflix.