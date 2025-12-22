Murió James Ransone, reconocido actor de It y The Wire

El actor James Ransone, conocido por su interpretación del traficante de drogas Ziggy Sobotka en la exitosa serie policíaca estadounidense The Wire, murió a los 46 años, informaron las autoridades el domingo. Aunque su fallecimiento se conoció apenas hace un día, el portal de entretenimiento TMZ asegura que la muerte ocurrió el viernes. Lea aquí: Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, podría enfrentar la pena de muerte por el asesinato del director y su esposa Según la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles (EE. UU.), Ransone, de 46 años, murió por suicidio. El medio de comunicación reveló que la policía local recibió una llamada en la que se reportó la muerte y que, desde el inicio de la investigación, no se sospechó que se tratara de un delito.

La vida de James Ransone

Ransone nació en Baltimore en 1979 y comenzó su carrera como actor a principios de la década de los 2000. Sus primeras apariciones en producciones fueron en pequeños papeles de reparto en series como Ed y Third Watch. Fue en 2003 cuando tuvo su primer personaje protagónico en la serie The Wire, en la que, a lo largo de 12 episodios, interpretó a Ziggy Sobotka. Por su participación en la serie de HBO –que sigue la historia de un grupo policial dedicado a realizar intervenciones telefónicas para combatir el crimen–, Ransone recibió elogios de la crítica.

El actor también hizo parte de CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0, Burn Notice y Tangerine. Uno de sus últimos papeles fue en 2019, en la película It: capítulo dos, una de las adaptaciones de la obra de Stephen King a la gran pantalla. Allí interpretó la versión adulta de Eddie Kaspbrak. Su último papel fue en la película The Black Phone, también de terror, estrenada en octubre de 2025.