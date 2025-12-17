x

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, podría enfrentar la pena de muerte por el asesinato del director y su esposa

El hijo del cineasta es el principal sospechoso de su asesinato y el de su esposa, Michele Singer. Ambos fueron encontrados este domingo en su mansión en los Los Ángeles, California.

  • Rob Reiner (Izq,) y Nick Reiner (Der.) trabajaron juntos en la película Being Charlie, la cual está inspirada en su relación y los problemas de drogadicción de Nick. FOTO: Getty
Agencia AFP
17 de diciembre de 2025
bookmark

El hijo del aclamado cineasta estadounidense Rob Reiner fue imputado por dos cargos de homicidio en primer grado por la muerte de sus padres, informó este martes el fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman.

Lea: El cinesta Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos en su mansión de Los Ángeles

Nick Reiner, de 32 años y quien tiene antecedentes de adicciones desde su adolescencia, fue detenido la noche del domingo, horas después del hallazgo en una lujosa residencia familiar de los cuerpos sin vida del director de 78 años y de su esposa, Michele Singer Reiner, de 70.

El hijo menor del director podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable, aseguró Hochman, quien en un comunicado precisó que había procedido a la imputación el martes. El hecho de que se trate de un asesinato “múltiple” se considera una circunstancia agravante, según el fiscal.

“También se le acusa específicamente de haber utilizado personalmente un arma peligrosa y mortal, concretamente un cuchillo. Estos cargos pueden acarrear una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte”, consideró.

Nick Reiner, quien está detenido sin derecho a fianza, aguarda la autorización médica para su primera presentación ante la corte, informó más temprano su abogado, Alan Jackson. Se desconoce el motivo por el que el martes fue declarado incapaz de comparecer.

Medios de comunicación estadounidenses revelaron que Romy Reiner, segunda hija de la pareja, encontró muertos a sus padres la tarde del domingo y llamó a la policía. Algunos reportes sostienen que los Reiner habrían sido acuchillados, mientras que el portal de entretenimiento TMZ afirmó que habrían sido degollados.

El medio agregó además que la pareja fue junto a su hijo Nick a una fiesta de Navidad del comediante Conan O’Brien, en la cual algunos presentes vieron a padre e hijo discutir de forma acalorada. TMZ afirma que el sospechoso se registró la madrugada del domingo en un hotel de Santa Mónica, en donde el personal de limpieza habría encontrado sangre en el baño y en la cama.

Nick Reiner, que vivía de forma intermitente con sus padres, hablaba abiertamente de su experiencia con el tratamiento de la adicción a las drogas, que había adquirido a los 15 años. En un pódcast, afirmó haber seguido 18 tratamientos de desintoxicación durante su adolescencia.

Inspirándose en su propia experiencia, coescribió una película dirigida por su padre, Being Charlie, que narra la difícil recuperación de un hijo de famosos devastado por las drogas.

Los Ángeles

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Por qué Nick Reiner es sospechoso del asesinato de sus padres?
Nick fue visto discutiendo con su padre horas antes del crimen. Además, se registró en un hotel de Santa Mónica donde se halló sangre. Fue arrestado el domingo y la fiscalía lo imputó por el uso de un arma peligrosa (cuchillo).
¿Qué películas dirigió Rob Reiner?
Rob Reiner fue una leyenda de Hollywood, director de clásicos como Cuando Harry conoció a Sally, Cuenta conmigo (Stand by Me), Misery y La princesa prometida. Su muerte representa una de las pérdidas más grandes para el cine contemporáneo.
Utilidad para la vida