Estas son las voces colombianas de Encanto

John Leguizamo en la premier de Encanto. FOTO Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney

Angie Cepeda, Mauro Castillo y Carolina Gaitán. FOTOS Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney

Olga Lucía Vives

Mirabel madrigal

La cantante colombiana, integrante del grupo Ventino, será la voz de la protagonista para América Latina y España.

Con sangre colombiana

Aunque no nacieron en Colombia conservan sus raíces gracias a sus familias y visitan constantemente al país. Wilmer Valderrama tiene sangre latina por lado y lado, su padre es venezolano y su madre colombiana. De hecho el actor llevó a su madre al estreno para que disfrutara de la música de Carlos Vives y de ver una cinta que trajera de vuelta tantos símbolos colombianos con los que creció. Wilmer Valderrama será la voz de Agustín, el papá de Mirabel.

Por otro lado está Diane Guerrero, Isabela Madrigal, la hermana de Mirabel. Diane es recordada por su papel de Maritza Ramos en la serie de Netflix Orange Is the New Black, es defensora de los migrantes en Estados Unidos y contado su historia para lograr una reforma migratoria.

De familia colombiana, nació en Nueva Jersey, pero sus padres y su hermano mayor fueron deportados a Colombia cuando ella tenía 14 años, ella pudo permanecer en Estados Unidos al ser el único miembro de su familia de nacionalidad estadounidense (por haber nacido en el país) y fue acogida por otras familias colombianas.