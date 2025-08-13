Negocio histórico: la NBA autorizó la venta de los Boston Celtics en una operación récord por $6.100 millones de dólares

La NBA aprobó este miércoles la venta de los icónicos Boston Celtics a un grupo inversor liderado por el empresario estadounidense Bill Chisholm, cinco meses después de que se acordara la operación por un valor en ese entonces récord de 6.100 millones de dólares.
La junta formada por los dueños de las franquicias de la NBA “aprobó por unanimidad la venta de la participación mayoritaria en los Boston Celtics a un grupo inversor liderado por Bill Chisholm”, afirmó la liga de básquetbol norteamericana en un escueto comunicado.
“Se espera que la transacción se concrete en breve”, agregó la misiva. Chisholm es director general y cofundador de Symphony Technology Group, una firma estadounidense de capital privado que se enfoca en empresas de software.