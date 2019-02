¿Premios casi fijos los de los actores de reparto en los Óscar?

A Elliott también se le ha visto en series, las más reciente, Grace and Frankie, de Netflix, en la que interpreta a Phil y The ranch en la que hace el papel de Beau Bennett.

Richard E. Grant, de Can You Ever Forgive Me?

Es también la primera nominación de este actor británico-suazi recordado por sus papeles en las películas La edad de la inocencia y La dama de hierro y en series como Downtown Abbey y Girls.

Grant acompaña a Melissa McCarthy en esta cinta que narra la historia de una escritora, biógrafa de celebridades que empieza a falsificar cartas de famosos fallecidos porque tiene problemas económicos. “A medida que su argucia se vuelve más elaborada y atrevida, el FBI empieza a investigarla”.