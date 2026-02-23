Una batalla tras otra y Robert Aramayo fueron los grandes ganadores de los BAFTA 2026

Este domingo, en el Royal Festival Hall de Londres, se entregaron los Premios BAFTA 2026, que reconocen las mejores producciones del cine británico e internacional. La gran ganadora de la noche fue Una batalla tras otra, la cinta del estadounidese Paul Thomas Anderson que se alzó con seis estatuillas.

Lea: James Bond: La saga completa del espía más famoso de la historia del cine ya está en Netflix

La película, que a principios de enero ganó tres Globo de Oro, sigue a Bob, un veterano de un movimiento revolucionario que se dedicó a criar en soledad a su hija, Willa. La joven es secuestrada y es así como todo se transforma para el personaje interpretado por el ganador del Óscar, Leonardo DiCaprio.

Una de las sorpresas de la noche fue el triunfo del actor con raíces españolas Robert Aramayo, quien ha hecho parte del elenco de Juego de Tronos y El señor de los anillos: Los anillos de poder. El británico se llevó el galardón en la categoría de Mejor Actor por su papel en I Swear, basada en la historia del activista escocés John Davidson, quien está diagnosticado con Síndrome de Tourette.

Esta película podría llegar a salas de cine de Estados Unidos en los próximos meses, pero aún no se sabe si estará en carteleras colombianas.