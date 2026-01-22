Sinners, la película más nominada a los Óscar (y guía para ver las demás opcionadas)

Se llama Sinners, en español Pecadores, la cinta de época que mezcla horror, acción y música, lidera la disputa por los Óscar con un récord de 16 nominaciones a los premios de la Academia, que este jueves anunció los contendores que irán a la esperada ceremonia.
En segundo lugar se posicionó el thriller dirigido por Paul Thomas Anderson Una batalla tras otra, con 13 nominaciones, y Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro, Marty Supreme, y la noruega Valor sentimental, todas con 9 nominaciones y Hamnet, con 8.
Fue una madrugada exitosa para Warner Bros, que se embolsilló 30 nominaciones con sus producciones Pecadores y Una batalla tras otra, las dos más nominadas para la 98ª edición de los premios, que se entregarán el 15 de marzo en Hollywood.
El récord anterior lo compartían La malvada, Titanic y La La Land, todas empatadas con 14 nominaciones.