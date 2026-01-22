Sinners, la película más nominada a los Óscar (y guía para ver las demás opcionadas)

Se llama Sinners, en español Pecadores, la cinta de época que mezcla horror, acción y música, lidera la disputa por los Óscar con un récord de 16 nominaciones a los premios de la Academia, que este jueves anunció los contendores que irán a la esperada ceremonia. En segundo lugar se posicionó el thriller dirigido por Paul Thomas Anderson Una batalla tras otra, con 13 nominaciones, y Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro, Marty Supreme, y la noruega Valor sentimental, todas con 9 nominaciones y Hamnet, con 8. Puede leer: Una batalla tras otra, la gran ganadora de los Globos de Oro; esta es la lista completa en las principales categorías Fue una madrugada exitosa para Warner Bros, que se embolsilló 30 nominaciones con sus producciones Pecadores y Una batalla tras otra, las dos más nominadas para la 98ª edición de los premios, que se entregarán el 15 de marzo en Hollywood. El récord anterior lo compartían La malvada, Titanic y La La Land, todas empatadas con 14 nominaciones.

¿De qué tratan las películas y dónde verlas?

Una batalla tras otra es protagonizada por Leonardo DiCaprio. FOTO: Cortesía

Pecadores, ambientada en el sur del Estados Unidos segregacionista de los años 1930, competirá a mejor película, y le dio a su realizador Ryan Coogler un puesto para pelear la estatuilla a mejor director. Coogler también está nominado por el guion de esta cinta que en Colombia ya salió de cartelera pero se puede ver por HBO Max. La vampiresca producción también posicionó a Michael B. Jordan, que interpreta a dos hermanos gemelos, en la categoría de mejor actor, así como a Delroy Lindo, a reparto, y a Wunmi Mosaku, para mejor actriz de reparto. Pero Pecadores no paró por ahí y retumbó en categorías técnicas, de vestuario, maquillaje y musicales, incluyendo la nominación a I Lied To You, para mejor canción original.

Una batalla tras otra: el regreso de Leonardo DiCaprio al Óscar

Una batalla tras otra, que en Colombia también se puede ver en HBO Max, le podría dar a Leonardo DiCaprio su segundo Óscar ya que está nominado como Mejor actor por esta cinta. DiCaprio interpreta a un revolucionario retirado que cuida a su hija adolescente en un entorno de radicalismo, redadas migratorias y supremacistas blancos. Benicio del Toro competirá por el premio a mejor actor de reparto. La oda estadounidense competirá además por mejor dirección y mejor película.



Lea aquí: ¿Se verán gratis los Oscar? YouTube quiere arrebatarle la gala a la televisión

Películas internacionales: la apuesta de Brasil, Noruega y España

La expansión internacional del cuerpo votante de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se hizo sentir. Fue una buena mañana también para la cinta brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonca, que se posicionó en cuatro categorías, incluyendo la muy codiciada mejor película siguiendo los pasos de Aún estoy aquí, que representó al país en la edición anterior. También competirá en la categoría internacional, en la que tendrá una dura competencia de Valor sentimental, el drama familiar noruego que además disputará la estatuilla a mejor película y se afianzó en las categorías de actuación. Otra contendiente es la española Sirat. Trance en el desierto, con dos nominaciones.

¿Dónde ver las nominadas al Óscar 2026 en Colombia?

El agente secreto se estrenará en Colombia el 28 de febrero, Valor sentimental está en cartelera en algunas salas del país y el próximo 29 de enero llega a la cartelera nacional la película española, Sirat.

El brasileño Wagner Moura disputará el Óscar al mejor actor, pero se verá las caras con el ya mencionado DiCaprio, con Michael B Jordan, con Ethan Hawke por Blue Moon y Timothée Chalamet por Marty Supreme, este último con grandes chances de ganar su primer Óscar ya que ha ganado en esta categoría en toda la temporada de premios.

En cuanto a la rama femenina es Jessie Buckley por Hamnet, la más opcionada a recibir la estatuilla como Mejor actriz, y competirá con Emma Stone, ambivalente estrella de Bugonia de Yorgos Lanthimos, y la noruega Renate Reinsve de Valor Sentimental dirigida por Joachim Trier, además con Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You y Kate Hudson por Song Sung Blue

Sorpresas de las nominaciones