Paloma Valencia todavía no llega a acuerdo con Oviedo y evalúa cinco nombres para la Vicepresidencia

A pocos días de formalizar su aspiración presidencial, Paloma Valencia mantiene en suspenso una de las decisiones clave de su campaña: quién será su fórmula vicepresidencial. La senadora, que ganó la Gran Consulta por Colombia, confirmó que tiene cinco nombres en evaluación, entre los que figura el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, uno de los candidatos que más sorprendió en las urnas el pasado domingo tras alcanzar más de un millón de votos. En entrevista con Blu Radio, Valencia explicó que la decisión aún está en análisis y que busca construir una fórmula que refleje la diversidad política que participó en la consulta. “Estamos evaluando unos cinco nombres de personas muy distintas a mí, que representen segmentos distintos”, señaló la candidata. Según explicó, el objetivo es mantener el espíritu con el que se construyó la coalición electoral que participó en la consulta: “queremos seguir honrando esa visión de la Gran Consulta por Colombia, de poner cosas que nos diferencian para aprender a caminar juntos”, afirmó. Entérese: Paloma Valencia es la ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia En medio de ese proceso, Valencia sostuvo este lunes un encuentro con varios de los integrantes de la lista que participó en la Gran Consulta por Colombia. La propia candidata dio a conocer la reunión a través de una fotografía publicada en su cuenta de X, en la que aparece junto a dirigentes y participantes del proceso.

De acuerdo con lo que ha manifestado, todos los integrantes de la consulta siguen siendo considerados dentro del abanico de opciones para acompañarla en la fórmula vicepresidencial. “Todos los que estuvieron en la consulta son personas infinitamente valiosas que serían un gran aporte a esta campaña”, sostuvo. La candidata explicó que antes de tomar una decisión quiere escuchar distintas voces dentro de la coalición y evaluar qué perfil puede fortalecer el mensaje político de su campaña.

Oviedo, el nombre que más suena para la Vicepresidencia de Paloma Valencia

Desde que se conocieron los resultados de la consulta el domingo, el nombre que más ha circulado como posible fórmula vicepresidencial es el de Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo más de un millón de votos y se consolidó como uno de los perfiles más visibles de la coalición.

Paloma Valencia, confirmó que el economista está entre los nombres que se están evaluando. La candidata destacó además las cualidades profesionales del exdirector del DANE y su relación personal con él. “Por supuesto estamos evaluando a mi buen amigo, mi queridísimo y admirado Juan Daniel Oviedo... En Juan Daniel encuentro un hombre súper capaz, inteligente, carismático, un gran profesional y un gran ser humano”, dijo. Lea también: Bogotá, Cundinamarca y Antioquia: bastiones de Oviedo para ser sorpresa en consultas Por esa razón, Valencia reconoció que sería un nombre natural dentro de las opciones. “Claro que considero a Juan Daniel como una excelente opción para la vicepresidencia”. Durante la entrevista, la candidata confirmó que sostendrá una conversación con Oviedo para explorar la posibilidad de una fórmula conjunta. El encuentro está previsto para este 10 de marzo en el almuerzo. Sin embargo, Valencia aclaró que la reunión no implica que la decisión esté tomada. “Nos vamos a reunir con él para conversar cuáles son sus intereses y qué está pensando”, explicó. Tras ese encuentro este martes, Oviedo confirmó que aún no existe una invitación formal para que sea su fórmula vicepresidencial. “No, todavía no hay una invitación oficial porque estamos analizando un aspecto fundamental para la construcción de ese principio de sumar entre distintos”, afirmó a diferentes medios, al explicar que la conversación giró alrededor de la posibilidad de construir coincidencias programáticas entre ambos sectores. También señaló que durante la reunión no se discutieron los otros nombres que Valencia estaría considerando para acompañarla en la fórmula. “Es claro que la candidata Paloma Valencia también está evaluando otras candidaturas, no se habló de esos otros nombres o de esas otras personas que están siendo consideradas”, dijo Oviedo, al insistir en que el encuentro se concentró principalmente en revisar afinidades políticas y programáticas entre ambos. Sobre la decisión final, Oviedo indicó que el país conocerá una definición en las próximas horas. “Lo más seguro es que, para más tardar la mañana del día de mañana estaremos tomando una decisión”, afirmó, al explicar que tanto él como su equipo evaluarán los argumentos discutidos en la reunión para determinar si existe espacio para que se concrete una invitación formal a integrar la fórmula presidencial.

Paloma Valencia ha declarado que el objetivo de ese diálogo es evaluar si existe una coincidencia política que permita avanzar hacia una fórmula conjunta. “Más que ir a ofrecer o no ofrecer, vamos a tener una conversación sincera para ver si encontramos una decisión que sea buena para los dos”, dijo. Aunque en la Gran Consulta por Colombia participaron ocho precandidatos, la candidata explicó que ha estado discutiendo criterios sobre el perfil que debería tener quien la acompañe en la fórmula presidencial. En ese sentido, aseguró que busca un liderazgo complementario al suyo. “Estamos evaluando unos cinco nombres de personas muy distintas a mí, que representen segmentos distintos”, afirmó durante la entrevista, aunque evitó revelar quiénes integran esa lista.

Paloma Valencia evalúa cinco nombres para la Vicepresidencia. Foto: redes sociales

“Yo quiero un vicepresidente que sea muy distinto a mí y que quiera este proyecto político”. Según explicó, la diferencia de visiones puede convertirse en una fortaleza dentro de la campaña. “La magia de un vicepresidente es que sea diferente a uno y, aun así, quiera trabajar en equipo y buscar unidad”, sostuvo.

Valencia también reveló que ha conversado sobre este tema con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder político del Centro Democrático, partido al que pertenece. Sin embargo, aseguró que el exmandatario no ha intervenido en la decisión final. “Contrariamente a lo que la gente se imagina, el presidente Uribe es un hombre que dice: ‘lo que tú decidas, Paloma, conmigo está bien; es tu campaña’”, relató. En medio de la discusión sobre la fórmula vicepresidencial, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció en sus redes sociales. A través de su cuenta de X, escribió un mensaje que varios sectores interpretaron como un llamado a ampliar el proyecto político de cara a las elecciones.