Paloma Valencia todavía no llega a acuerdo con Oviedo y evalúa cinco nombres para la Vicepresidencia

A pocos días de formalizar su aspiración presidencial, Paloma Valencia mantiene en suspenso una de las decisiones clave de su campaña: quién será su fórmula vicepresidencial. La senadora, que ganó la Gran Consulta por Colombia, confirmó que tiene cinco nombres en evaluación, entre los que figura el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, uno de los candidatos que más sorprendió en las urnas el pasado domingo tras alcanzar más de un millón de votos.
En entrevista con Blu Radio, Valencia explicó que la decisión aún está en análisis y que busca construir una fórmula que refleje la diversidad política que participó en la consulta. “Estamos evaluando unos cinco nombres de personas muy distintas a mí, que representen segmentos distintos”, señaló la candidata.
Según explicó, el objetivo es mantener el espíritu con el que se construyó la coalición electoral que participó en la consulta: “queremos seguir honrando esa visión de la Gran Consulta por Colombia, de poner cosas que nos diferencian para aprender a caminar juntos”, afirmó.
En medio de ese proceso, Valencia sostuvo este lunes un encuentro con varios de los integrantes de la lista que participó en la Gran Consulta por Colombia. La propia candidata dio a conocer la reunión a través de una fotografía publicada en su cuenta de X, en la que aparece junto a dirigentes y participantes del proceso.