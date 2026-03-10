Casa Blanca niega que Marina escoltara petroleros en el estrecho de Ormuz tras publicación borrada del secretario de Energía

La Marina estadounidense no ha escoltado ningún petrolero en el estrecho de Ormuz, afirmó este martes la portavoz de la Casa Blanca, después de que el secretario de Energía afirmara lo contrario y luego borrara su publicación. “Puedo confirmar que la Marina de Estados Unidos no ha escoltado ningún buque cisterna o navío por el momento, aunque por supuesto es una opción”, dijo la portavoz, Karoline Leavitt, en rueda de prensa. Irán también refutó la afirmación del secretario de Energía, Chris Wright. Lea más: ¿Qué pasa con el precio del petróleo? Ya supera los 90 dólares por guerra en Medio Oriente

Irán dice que ningún buque de EEUU “se ha atrevido” a acercarse al estrecho de Ormuz

Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán aseguraron este martes que ningún buque militar estadounidense “se ha atrevido” a acercarse al estrecho de Ormuz, después de que Estados Unidos anunciara en un mensaje en redes sociales, que después borró, que había escoltado un petrolero en la zona. “Ningún buque de guerra estadounidense se ha atrevido a acercarse al mar de Omán, al golfo Pérsico o al estrecho de Ormuz durante este conflicto”, declaró el portavoz de los Guardianes, Ali Mohammad Naini, que tildó la afirmación de “puras falsedades”. Cabe recordar que el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, eliminó este martes un mensaje publicado unos minutos antes en el que anunciaba que la Marina de su país había escoltado a un primer petrolero para permitirle cruzar el estrecho de Ormuz.

Secretario de Energía de EE. UU. anuncia escolta de un petrolero en Ormuz y luego borra la publicación

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, borró este martes un mensaje que había publicado pocos minutos antes en el que anunciaba que la Marina de Estados Unidos había escoltado a un buque petrolero para que pudiera cruzar el estrecho de Ormuz. Ni el Departamento de Energía ni el Pentágono respondieron a las preguntas de la AFP al respecto. Los mercados habían reaccionado favorablemente al anuncio de una escolta militar en este importante estrecho, por donde transita el 20% de la producción mundial de petróleo y de gas natural licuado (GNL). Hasta ahora no se ha confirmado que buques estadounidenses hayan escoltado petroleros en Ormuz desde que la guerra se inició el 28 de febrero. Teherán prometió el martes que no se exportaría ni un barril de crudo desde el Golfo mientras continúe la guerra.

Desde el 2 de marzo se ha detectado el cruce de más de 20 buques comerciales por el estrecho, según un análisis de la AFP basado en datos de Marine Traffic. Otros han atravesado el estrecho de Ormuz con los transpondedores apagados para ocultar su posición, y en ocasiones solo vuelven a aparecer en los sistemas de rastreo marítimo cuando ya han salido de la zona. De los buques que transmitieron al menos una señal mientras intentaban el cruce, la AFP contabilizó nueve petroleros y dos buques de gas natural licuado (GNL). Antes de la guerra, un promedio diario de 138 buques transitaba por el estrecho de Ormuz. Conozca aquí: Irán promete combatir “el tiempo que sea necesario” y bloquear el suministro de petróleo

Volatilidad del precio del petróleo en el mundo