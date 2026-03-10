¿Qué tanto suma Cepeda a su campaña con la fórmula vicepresidencial de Aída Quilcué?

Desde el anuncio de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda —un movimiento político importante en medio de la contienda a Casa de Nariño— varias son las opiniones sobre su elección. El candidato del petrismo eligió a Aída Quilcué como su enroque para apostar a una eventual llegada a la Presidencia. Sin embargo, ¿esta jugada le suma votos? En medio de la convulsa jornada postelectoral del 8 de marzo, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, anunció a través de un video en sus redes sociales quién sería su fórmula vicepresidencial. Se trata de la lideresa indígena y senadora Aída Quilcué. Además, en el anuncio, el Pacto Histórico compartió un comunicado en el que señaló que esta fórmula vicepresidencial tiene como objetivo buscar una transformación junto a los movimientos democráticos, los pueblos indígenas y diversos sectores sociales que impulsan cambios en Colombia.

Este movimiento político fue apoyado por los principales dirigentes del pacto como Gabriel Becerra, María José Pizarro, Carlos Alberto Benavides, Jaime Caycedo y Gloria Flórez, quienes respaldaron la fórmula presidencial de cara al proceso electoral.

No obstante, los reparos en la designación de esta dupla están en la selección de un perfil que está muy alineado con las bases directas de la izquierda y que, según críticos, no arroparía otros sectores que también estarían optando por votar al Pacto Histórico. Lea también: La encrucijada de Oviedo: reunión clave con Paloma, ¿la vicepresidencia o mantener sus banderas? Si bien se ha destacado el perfil de Quilcué, se ha establecido, entre mismos allegados del movimiento, que la elección de esta fórmula vicepresidencial también debería buscar otras miradas. “Opinión impopular o quizá no: cuando se va a decidir una fórmula vicepresidencial es para sumar sectores que no están con nuestro proyecto político y que puedan construir puentes con otros sectores de centroizquierda. Aída es una mujer valiosa, pero creo que la vicepresidencia era para sumar otros sectores. Las decisiones no se pueden tomar siempre con el corazón”, se lee en uno de los mensajes en redes sociales.

Amplíe la noticia: Iván Cepeda anunció a la líder indígena Aída Quilcué como su fórmula vicepresidencial

La respuesta de la senadora: “Está la votación indígena”

En entrevista con Blu Radio, Aída Marina Quilcué destacó el respaldo que, según dijo, han venido consolidando los sectores sociales y étnicos en el país y que sí tiene votos para sumarle al candidato a la presidencia Iván Cepeda. Aseguró, por ejemplo, que existe un fortalecimiento del apoyo desde diferentes movimientos. “Está la votación indígena con mucha más fuerza, la votación étnica, los procesos sociales y el proceso de opinión que tenemos en el país”, afirmó. La congresista también señaló que su trayectoria política ha sido un elemento clave para construir respaldo entre distintos sectores. “Yo creo que tengo que hablar sobre lo que ha sido mi trayectoria y de cara al país hemos recogido una opinión importante, no sobre mi imagen y solamente sobre mi figura, sino sobre el proceso que hemos encaminado”, sostuvo. Por su parte, Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático —y máxima vencedora de la Gran Consulta por Colombia— celebró esta designación de Quilcué como fórmula vicepresidencial de Cepeda. Pero también recriminó el manejo del Gobierno nacional del tema de la “Paz Total”. Lea también: Aida Quilcué defiende la paz total, pese a su secuestro: “Desescalar la guerra no solo se hace combatiendo” Pese a sus diferencias ideológicas, Valencia destacó el liderazgo de la congresista indígena y su trayectoria política. “A pesar de todo ello, felicito de corazón a Aída Quilcué por su candidatura vicepresidencial”, señaló Valencia. Además, recordó que ambas coincidieron en el Congreso de la República. “Conozco a Aída Quilcué porque, además de ser colegas como congresistas, fuimos parte de la Comisión de Paz. Es una mujer recia, talentosa e íntegra”, afirmó.

No obstante, criticó duramente la mirada del senador del Pacto Histórico sobre el tema de los diálogos con grupos armados en medio de la política de “Paz Total”. “La visión de país de Iván Cepeda es radicalmente equivocada”, afirmó Valencia. “La ‘Paz Total’, diseñada y liderada por él durante el gobierno Petro, es tal vez el fracaso más grande en políticas públicas que ha visto el país en 50 años”, sostuvo.

No hay una sola lectura

Si bien esta fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda ha dado mucho de qué hablar por el perfil de la senadora, es cierto que el candidato a la presidencia ha sido claro con sus lineamientos de izquierda. Esta elección es un ‘espaldarazo’ directo a su posición e ideología política. Además, directamente buscaría contrarrestar la opinión de Paloma Valencia, que en ocasiones pasadas ha propuesto “dividir al Cauca”.

Aunque lo haya dicho ya hace más de una década, todavía sus críticos lo sacan a colación. Esta elección del candidato de la izquierda buscaría justamente eso: contrarrestar esa dicotomía con la figura de una senadora indígena originaria de esa región.

El debate sobre si Quilcué le dará o no votos a Cepeda existe; sin embargo, serán las urnas las que demuestren los resultados. Lo cierto es que cada candidato ya va decantando esa unión clave en esta recta final hacia las elecciones presidenciales que, en primera vuelta, se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo.

Bloque de preguntas y respuestas