¿Qué tanto suma Cepeda a su campaña con la fórmula vicepresidencial de Aída Quilcué?

Desde el anuncio de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda —un movimiento político importante en medio de la contienda a Casa de Nariño— varias son las opiniones sobre su elección. El candidato del petrismo eligió a Aída Quilcué como su enroque para apostar a una eventual llegada a la Presidencia. Sin embargo, ¿esta jugada le suma votos?
En medio de la convulsa jornada postelectoral del 8 de marzo, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, anunció a través de un video en sus redes sociales quién sería su fórmula vicepresidencial. Se trata de la lideresa indígena y senadora Aída Quilcué.
Además, en el anuncio, el Pacto Histórico compartió un comunicado en el que señaló que esta fórmula vicepresidencial tiene como objetivo buscar una transformación junto a los movimientos democráticos, los pueblos indígenas y diversos sectores sociales que impulsan cambios en Colombia.