Parex ganó la puja a GeoPark por los activos petroleros de Frontera Energy en Colombia

La petrolera Frontera Energy informó que aceptó una oferta superior de la canadiense Parex Resources por US$525 millones para adquirir sus activos de exploración y producción en Colombia. El anuncio marca el desenlace de una puja corporativa entre compañías petroleras por uno de los portafolios más relevantes del sector privado en el país. La decisión se conoció después de que la empresa energética GeoPark confirmara que no aumentaría su oferta, lo que dejó el camino libre para que Parex se quedara con los activos. “Frontera tiene la intención de firmar acuerdos definitivos con Parex para implementar la oferta (...) y rescindir los acuerdos vigentes con respecto a la transacción con GeoPark”, señaló la compañía en un comunicado. La empresa agregó que más detalles de la operación se conocerán una vez se firmen los acuerdos definitivos, proceso que Frontera esperaba completar el mismo día del anuncio.

Oferta de Parex supera propuestas anteriores y redefine la operación

El monto de US$525 millones supera la oferta que Parex había presentado previamente el 23 de febrero por US$500 millones. También deja atrás la propuesta realizada por GeoPark a finales de enero, que inicialmente se ubicaba en US$325 millones, y que posteriormente llegó a mencionarse en US$375 millones como referencia dentro del proceso. La decisión de Frontera de aceptar la oferta de Parex implica rescindir los acuerdos existentes con GeoPark, que hasta ese momento tenía la prioridad en la negociación. GeoPark explicó que el proceso de análisis de la transacción con Frontera se extendió durante casi un año de evaluaciones técnicas, financieras y estratégicas. Según la compañía, el interés inicial se basaba en el encaje operativo y el potencial de largo plazo de los activos al precio inicialmente acordado. En contexto: Estas serían las consecuencias “catastróficas” de la guerra en el mercado petrolero

Qué activos petroleros están incluidos en la venta

El portafolio que Frontera Energy puso en venta está compuesto por 17 bloques de exploración y producción en Colombia. Entre los activos más relevantes se encuentran el campo Quifa y el bloque Cubiro. Estos activos representan una porción significativa de la presencia de Frontera en el país. Según Parex, la combinación de las carteras de ambas compañías creará la mayor empresa energética independiente centrada en Colombia, consolidando una posición dominante dentro del segmento privado del sector petrolero.

Cómo está estructurada la oferta de Parex