Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La Odisea de Christopher Nolan vs. Troya: qué actores interpretan a los mismos personajes

Troya, la película estrenada en 2004, cuenta la historia de los orígenes de la Guerra de Troya. Por su parte, La Odisea, la nueva cinta de Christopher Nolan, narra la travesía de diez años de Odiseo para regresar a Ítaca.

  • Matt Damon es Odiseo en La Odisea de Nolan y Brad Pitt es Aquiles en Troya. FOTO: Cortesía Universal Pictures / Warner Bros.
    Matt Damon es Odiseo en La Odisea de Nolan y Brad Pitt es Aquiles en Troya. FOTO: Cortesía Universal Pictures / Warner Bros.
  • Este es Sean Bean como Odiseo en Troya. FOTO: Warner Bros.
    Este es Sean Bean como Odiseo en Troya. FOTO: Warner Bros.
  • Así luce Lupita Nyong’o en La Odisea como Helena. FOTO: Universal Pictures
    Así luce Lupita Nyong’o en La Odisea como Helena. FOTO: Universal Pictures
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Con el estreno de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, otras cintas basadas en los poemas épicos de Homero han vuelto a cobrar relevancia. Una de ellas es Troya, de 2004, del cineasta alemán Wolfgang Petersen, conocido por El submarino y La historia sin fin.

Contexto: Se estrena La Odisea: todo lo que debe saber antes de ver la película

Esta última producción, estrenada hace más de dos décadas, está basada en La Ilíada, obra que data alrededor del año 750 a.C. y que relata los sucesos ocurridos durante 51 días del décimo y último año de la Guerra de Troya.

La historia comienza cuando Paris, príncipe de Troya, se enamora de Helena, esposa del rey Menelao de Esparta, y la lleva consigo a Troya. Este hecho provoca la ira de Menelao y de su hermano Agamenón, quien aprovecha la situación para reunir a los reinos griegos y lanzar una gran invasión contra la ciudad troyana.

En la guerra también es relevante Aquiles, el guerrero más popular de Grecia. La película sigue los enfrentamientos entre los griegos y los troyanos, especialmente la enemistad entre Aquiles y Héctor, el noble príncipe de Troya. También muestra acontecimientos legendarios como el asedio de la ciudad y el famoso caballo de Troya, que para esta cinta fue construido con acero y fibra de vidrio.

Quien narra los sucesos es Odiseo o Ulises, el rey de Ítaca y uno de los líderes griegos más inteligentes. A diferencia de Aquiles, que destaca por su fuerza y habilidad en combate, Odiseo sobresale por su capacidad para planear estrategias. Es él quien convence al guerrero de unirse a la guerra contra Troya.

En La Odisea es que se relata cómo fue el regreso de Odiseo a su tierra, Ítaca, después del fin del conflicto. Diez años duró su travesía en la que tuvo que enfrentar y recorrer todo tipo de pruebas y caminos.

¿Quién es quién en La Odisea, de Nolan, y en Troya, de Petersen?

En redes sociales muchos se preguntan por los actores de La Odisea que están representando los mismos personajes de hace más de 20 años de Troya.

En la versión de Nolan, Odiseo es interpretado por Matt Damon, mientras que en la de 2004 es el actor Sean Bean quien encarna a Ulises. El británico es reconocido por ser Boromir en la trilogía de El Señor de los Anillos, y por su personaje Eddard Stark en la serie Juego de tronos.

Este es Sean Bean como Odiseo en <i>Troya</i>. FOTO: Warner Bros.
Este es Sean Bean como Odiseo en Troya. FOTO: Warner Bros.

Agamenón, el comandante supremo del ejército que busca conquistar Troya, en la nueva película es Benny Safdie. Mientras que el británico Brian Cox, el patriarca de la serie Succession, interpreta al rey de Micenas y hermano de Menelao en la cinta de los dosmil.

La esposa de Menelao, Helena, es el personaje de la ganadora del Óscar, Lupita Nyong’o, en La Odisea. Ese es el mismo papel que Diane Kruger hizo en Troya. Y el esposo, o sea, Menelao, es el estadounidense Jon Bernthal en la película de Nolan y en la de Petersen es Brendan Gleeson.

Así luce Lupita Nyong’o en <i>La Odisea</i> como Helena. FOTO: Universal Pictures
Así luce Lupita Nyong’o en La Odisea como Helena. FOTO: Universal Pictures

Sin embargo, hay algunos personajes de La Odisea que no aparecen en Troya. Ese es el caso de Penélope, esposa de Odiseo interpretada por Anne Hathaway, y Telémaco, su hijo, que es el papel que hace Tom Holland.

Lo mismo ocurre con las diosas Calipso, Atenea y Circe, que son Charlize Theron, Zendaya y Samantha Morton, respectivamente; al igual que Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope personificado por Robert Pattinson.

Siga leyendo: La impactante transformación de Tom Cruise: así luce en el tráiler de Digger, su nueva película

Bloque de preguntas y respuestas

¿Es necesario ver Troya antes de La Odisea de Christopher Nolan?
No. Aunque ambas películas están inspiradas en los poemas épicos de Homero y comparten personajes como Odiseo, Troya está basada en La Ilíada y narra la Guerra de Troya, mientras que La Odisea cuenta el viaje de regreso de Odiseo a Ítaca después del conflicto. Son historias relacionadas, pero independientes.
¿Qué personajes aparecen tanto en Troya como en La Odisea?
Entre los personajes que aparecen en ambas producciones están Odiseo (Ulises), Agamenón, Menelao y Helena. Sin embargo, los interpreta un elenco diferente: en la película de Christopher Nolan participan actores como Matt Damon, Benny Safdie, Lupita Nyong’o y Jon Bernthal, mientras que en Troya (2004) esos papeles estuvieron a cargo de Sean Bean, Brian Cox, Diane Kruger y Brendan Gleeson.
¿Qué personajes de La Odisea no aparecen en Troya?
Troya no incluye varios personajes fundamentales de La Odisea porque su historia transcurre durante la Guerra de Troya y no en el regreso de Odiseo a Ítaca. Entre ellos están Penélope, esposa de Odiseo; Telémaco, su hijo; las diosas Calipso, Atenea y Circe; y Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope. Estos personajes sí forman parte de la nueva película de Christopher Nolan.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos