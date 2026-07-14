La impactante transformación de Tom Cruise: así luce en el tráiler de Digger, su nueva película

Este lunes, Warner Bros. presentó el primer tráiler oficial de Digger, la nueva película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro González Iñárritu. Esta cinta es una de las más esperadas de 2026 y promete convertirse en una de las más relevantes de la carrera del actor estadounidense.
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Cruise interpretará a Digger Rockwell, un multimillonario considerado como “el hombre más poderoso del mundo”. En el nuevo adelanto, Tom sorprende con su transformación física: tiene una enorme barriga, cabello gris, rostro arrugado y acento del sur de Estados Unidos.
“Todo cambia. Un día eres un gato o un rey. Al día siguiente, solo eres cenizas en una caja”, dice Digger al comienzo del tráiler para luego enterarse que su compañía es responsable del desplazamiento de un glaciar.
“Ese glaciar de allá en Groenlandia se desplaza metro y medio. Ahora bien, este escritorio que tengo delante mide más de metro y medio. Mi pene es una décima parte de eso. ¿Qué? ¿Quieren que cierre una plataforma multimillonaria por algo diez veces más grande que mi pene?”, expresa el personaje de Cruise mientras sostiene a su gato blanco y enfermo.