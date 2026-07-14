Se estrena La Odisea: todo lo que debe saber antes de ver la película

Desde hace varias semanas se viene hablando de La Odisea, la gran apuesta cinematográfica de Christopher Nolan que trae a la pantalla uno de los libros fundacionales de la literatura occidental, La Odisea, de Homero, escrito en el siglo VIII a. C. La película, por fin, se estrenará esta semana en el mundo entero, es una épica cinta de acción mítica rodada por todo el mundo (seis países en total) utilizando la novedosa tecnología cinematográfica IMAX y se convierte en el primer largometraje de la historia rodado íntegramente con cámaras de cine IMAX. Puede leer: La impactante transformación de Tom Cruise: así luce en el tráiler de Digger, su nueva película Además de esto trae un elenco estelar, es la decimotercera película de Nolan con la que hace realidad el sueño de muchos años de rodar una película íntegra con cámaras de cine de este nivel de precisión y detalle y representa su experiencia cinematográfica más envolvente y grandiosa hasta la fecha. “Tu experiencia como cineasta influye en las decisiones que tomas de diversas maneras, incluyendo para qué te sientes preparado, para qué crees que tienes las habilidades necesarias y qué te ofrecerá un nuevo reto, y todo ello se basa en lo que has hecho previamente”, explicó Christopher Nolan en las notas de producción. Sus motivaciones para hacer la cinta fue el reto de crear el mundo mítico de la Antigua Grecia, “me entusiasmaba la idea de contar su historia, con toda su riqueza temática, de una forma que nunca había visto antes (...) La Odisea es un trabajo increíble que es extremadamente importante para la historia del mundo y el desarrollo de la cultura, pero nunca ha sido adaptado como un blockbuster moderno”. Aquí les dejamos varios datos únicos antes de que vaya a verla a las salas de cine.

1. ¿De qué trata la historia?

Lo primero que debemos saber es que La Odisea es un poema épico griego compuesto por 24 cantos, atribuido a Homero y narra la historia de Odiseo –nombre en griego, Ulises, en latín), en su regreso a Ítaca tras la Guerra de Troya. Es un extraordinario viaje en su intento de regresar a casa después de la guerra en el que se encuentra con desafíos que ponen a prueba su inteligencia, su resistencia y su determinación. El libro es un poema monumental de 12.109 versos y su precuela es La Ilíada, “se cree que fueron escritas en el siglo VIII a. C., aunque es muy probable que su lenguaje y su contenido hayan ido evolucionando a medida que generaciones de narradores orales las cantaban y volvían a cantar. Juntas, conforman un mito fantástico sobre el fin de la Edad del Bronce”, detallan desde la producción. La Odisea tiene una narración no lineal con numerosos flashbacks, tramas paralelas, historias dentro de historias y metacomentarios, el poema se articula en torno a dos figuras centrales: Odiseo de Ítaca, rey de una rocosa isla griega que gana la guerra para Agamenón con su emblemática estratagema, el caballo de Troya; y su hijo, el joven adulto Telémaco, quien era un niño cuando su padre partió hacia Troya.

2. La Odisea es para mayores de 12 años

¿Por qué para mayores?, porque es una historia violenta, con monstruos, criaturas únicas, dioses y la brutalidad de la antigua grecia. Y aunque el libro no cuenta la guerra de Troya si hay batallas y ese viaje de regreso a casa está plagado de dioses y monstruos, tormentas y tragedias.

3. El gran elenco de La Odisea

John Leguizamo en el papel de Eumeo. FOTO Cortesía Universal Pictures

Es un viaje de 10 años el de Odiseo (interpretado por Matt Damon), allí se enfrentará a Dioses, mortales y varias criaturas. Su esposa es Penélope (papel de Anne Hathaway) quien espera el regreso de su esposo y trata de sostener el reino a salvo de quienes quieren quitarle el trono a Odiseo. Otro personaje importante es el de Telémaco, interpretado por Tom Holland, que apenas conoce a su padre y carga con esa ausencia mientras defiende el reino. “Telémaco tiene la esperanza de que su padre, desaparecido hace tiempo, siga vivo en medio de una creciente crisis en Ítaca que lo amenaza a él y a su madre, Penélope: una manada de príncipes y nobles lobunos se ha instalado en el palacio familiar y está presionando a la reina para que renuncie a Odiseo, se vuelva a casar y nombre rey a uno de ellos”. Le puede interesar: Danny Glover revela que fue diagnosticado con alzhéimer: “Puedo vivir con ello” Uno de los villanos de la historia es Robert Pattinson, quien interpreta a Antínoo, un pretendiente itacense de Penélope quien busca casarse con ella y así poder quedarse con el poder. Lupita Nyong’o hace dos papeles, el de Helena de Troya, reina de Esparta, y el de su hermana gemela, Clitemnestra, reina de Micenas; Zendaya es Atenea, la diosa de la sabiduria y quien le habla al oído a Ulises. Y la cinta tiene cuota colombiana: John Leguizamo, quien interpreta a Eumeo, un fiel sirviente de Odiseo; por otro lado Charlize Theron es Calipso, una ninfa inmortal.

4. Un libro de más de 3.000 años, La Odisea

Dos ediciones en español para leer antes de ver la película. FOTOS Cortesía

En español encontramos varias traducciones, una de las más recientes es la de Milo Manara, el maestro del cómic europeo, quien reimagina en su Odisea el gran poema de Homero desde una perspectiva inédita y profundamente humana: la de Telémaco, el hijo que creció en ausencia del héroe. En español pueden encontrar hasta 6 o 7 traducciones, unas escritas en prosa, otras en verso y también con explicaciones de este clásico literario. Autores y expertos como Fernando Bonete, @en_bookle en Instagram, recomendó en su cuenta los siguientes libros: - Si busca una lectura académica: Edición bilingüe de la Ed. Abada de F. Javier Pérez. - Si busca estudiar o trabajarla en clase: La edición de Cátedra de José Luis Calvo. - Si busca poesía y tono épico: la traducción de José Manuel Pabón de Ed. Gredos - Si busca una primera lectura disfrutable (en prosa): la edición de Alianza de Carlos García Gual. - Si busca una lectura placentera (en verso): La edición de Penguin Clásicos con la traducción de Fernando Gutiérrez.

5. La grabación en IMAX de La Odisea

La Odisea es la primera cinta hecha completamente en IMAX, es decir, cintas de alta resolución, negativos físicos más grandes y con un nivel de detalle impresionante. Aquí usaron más de 600.000 metros de película, una distancia superior a la que hay entre Toronto y Nueva York. La producción utilizó tanto cámaras de película IMAX tradicionales como la nueva cámara de película IMAX Keighley®. También hay que destacar que los componentes de fibra de carbono de la nueva cámara de cine IMAX Keighley son los mismos que se utilizan en los autos de carreras de Fórmula 1 y en los superdeportivos de alto rendimiento. Desde The Dark Knight, Nolan ha rodado secuencias selectas en sus películas usando cámaras de cine IMAX, y junto con el director de fotografía Hoyte van Hoytema, ha ido aumentando la ambición y la innovación con cada proyecto. “Siempre hemos sido conejillos de indias para IMAX”, dice Nolan. Van Hoytema comparte la pasión de Nolan por este formato. “Cualquiera que haya rodado siquiera una pequeña prueba en IMAX comprende al instante el poder que tiene”, expresa Van Hoytema. “Es una cámara que no miente; tiene una profundidad y una resolución impresionantes. Es una obra maestra de la creación orgánica de imágenes”.

Otros datos importantes de La Odisea

El presupuesto fue de 250 millones de dólares, de las de Nolan superó por mucho los 100 millones que costó Oppenheimer. Como es costumbre en Nolan, no se usan pantallas verdes para crear efectos especiales. Para la película usaron un barco vikingo real y los actores tuvieron que aprender a remar y manejar velas pesadísimas bajo tormentas reales. La película se filmó en Grecia, Italia, Escocia, Islandia y Marruecos y prepárese porque es una película de casi tres horas de duración. Se estrena el jueves 16 de julio. Bloque de preguntas y respuestas: