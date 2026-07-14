Se estrena La Odisea: todo lo que debe saber antes de ver la película

Desde hace varias semanas se viene hablando de La Odisea, la gran apuesta cinematográfica de Christopher Nolan que trae a la pantalla uno de los libros fundacionales de la literatura occidental, La Odisea, de Homero, escrito en el siglo VIII a. C.
La película, por fin, se estrenará esta semana en el mundo entero, es una épica cinta de acción mítica rodada por todo el mundo (seis países en total) utilizando la novedosa tecnología cinematográfica IMAX y se convierte en el primer largometraje de la historia rodado íntegramente con cámaras de cine IMAX.
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Además de esto trae un elenco estelar, es la decimotercera película de Nolan con la que hace realidad el sueño de muchos años de rodar una película íntegra con cámaras de cine de este nivel de precisión y detalle y representa su experiencia cinematográfica más envolvente y grandiosa hasta la fecha.
“Tu experiencia como cineasta influye en las decisiones que tomas de diversas maneras, incluyendo para qué te sientes preparado, para qué crees que tienes las habilidades necesarias y qué te ofrecerá un nuevo reto, y todo ello se basa en lo que has hecho previamente”, explicó Christopher Nolan en las notas de producción.
Sus motivaciones para hacer la cinta fue el reto de crear el mundo mítico de la Antigua Grecia, “me entusiasmaba la idea de contar su historia, con toda su riqueza temática, de una forma que nunca había visto antes (...) La Odisea es un trabajo increíble que es extremadamente importante para la historia del mundo y el desarrollo de la cultura, pero nunca ha sido adaptado como un blockbuster moderno”.
Aquí les dejamos varios datos únicos antes de que vaya a verla a las salas de cine.