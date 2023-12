“Lo primero que tengo que decir es que un actor no puede seleccionar qué hacer por un tema de elitismo, porque si es así no es un actor de verdad, porque nuestro oficio está en el hacer. Para mí estar en comedia es tan importante como hacer drama y hacer cine es tan importante como estar en televisión o en teatro.

¿Qué características tiene su personaje en este paseo de olla?

“En El Paseo siempre hay un núcleo de familia: padre, madre e hijos y mi personajes es una mamá que quiere lo mejor para sus hijos, pero a su manera, con uno es consentidora y con el otro es más dura, porque a cada hijo hay que enseñarle las cosas de manera distinta.

Es una mujer que trata de contener todas las situaciones que ocurren a su alrededor, para que ese paseo de olla salga todo bien.

Trata que a pesar de los devenires del viaje, de las dificultades de relacionarse los unos con los otros, todo salga bien, por eso contiene a la suegra, al marido y a los hijos, para que no hagan embarradas, para que el final tengan un buen recuerdo del momento que decidieron ir a vivir. Esa es Fanny”.

¿Esta película, la temática, le trae recuerdos de sus paseos?

“Yo soy una persona que viene de un pueblo muy pequeño, soy del Líbano, Tolima, donde esta tradición todavía existe, son momentos que unen toda la familia en torno a recibir el Año Nuevo o la Navidad. Esos paseos del 25 de diciembre o del 1 de enero son fantásticos.

Mi papá y mi mamá no eran muy de los paseos, pero mis hermanos mayores, con sus núcleos familiares, sí los hacían y me invitaban, entonces siempre tenía un paseo de olla”.

A propósito de tradiciones, ver El Paseo el 25 de diciembre ya es una costumbre...

“Lo veo también como una tradición del 25 de diciembre, esto es para muchas familias un acontecimiento muy esperado, eso me ha parecido muy lindo porque me he encontrado con gente que su plan y el de la familia para ese día es ir a ver El Paseo”.

¿Finalmente, qué planes actorales tiene para este 2024?

“Para el próximo año viene el estreno de otra película que hicimos en plena pandemia, es una producción muy especial, que no quiero y no puedo adelantar mucho, porque quiero que sea una sorpresa para la gente.

Es la primera vez que en Colombia se va a contar una historia a manera de musical, es algo muy bello que lleva como titulo El bolero de Rubén, no es comedia, así parezca.

También voy a estar en una telenovela, en uno de los dos canales privados, y también espero que se estrenen varias series que hice este año para la televisión pública y para plataformas.

Yo trabajo mucho en silencio, no me gusta enterar al público de las cosas, sino que prefiero que todo sea sorpresa. No me gusta anticipar mucho”.