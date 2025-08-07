Feria de las Flores 2025: programación de los mejores eventos del viernes 8 de agosto en Medellín

La Feria de las Flores 2025 continúa desplegando todo su esplendor en Medellín, y este viernes 8 de agosto promete ser uno de los días más vibrantes de la programación: la agenda está tan cargada de actividades simultáneas en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, que elegir a cuál asistir puede ser una tarea abrumadora.
Por eso, seleccionamos los 10 eventos más llamativos, diversos y representativos para quienes no quieren perderse lo mejor del día, y para quienes desean vivir la cultura, la tradición y el entretenimiento que hacen única a esta celebración, pasando desde la trova paisa y los silleteros, hasta conciertos populares, ferias de artesanías, cuentería internacional y fútbol femenino.