La película Star wars: The Mandalorian and Grogu estrenó su tráiler (ya casi es el estreno en cines)

Lo que se sabe no es mucho, pero la expectativa es muy grande para los seguidores de todas las historias de Star Wars con el confirmado estreno, el 21 de mayo de este año, de la película Star wars: The Mandalorian and Grogu, una cinta de Lucasfilm. “El cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (intepretado por Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu”, cuenta la reseña.

Esta cinta es dirigida por Jon Favreau y también cuenta en su reparto con Sigourney Weaver y Jeremy Allen White. Un punto a resaltar es que el universo Star Wars no tenía película en cine desde 2019, cuando se vio Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker y un año antes al estrenarse Han Solo: una historia de Star Wars. Es decir, hace siete años la saga más famosa del cine no traía un estreno cinematográfico. No quiere decir con esto que no hayan tenido producciones. Todo el universo se trasladó a la televisión con grandes y aclamadas producciones que se estrenaron entre 2019 y 2024 como: - The Mandalorian y sus tres temporadas

- El libro de Boba Felt

- La serie de Obi-Wan Kenobi

- Las dos exitosas temporadas de Andor

- Ahsoka

- The Acolyte

- Skeleton Crew