“Inapropiado e improcedente”: pacientes de hemofilia a Petro tras atribuir muerte de un niño a accidente

El país no sale de la consternación que provocó la reacción del Gobierno Nacional ante la muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico, un paciente con hemofilia A severa que falleció esperando un tratamiento que no fue suministrado por la Nueva EPS. Sin embargo, para el presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, la muerte del niño de 7 años se debió al accidente sufrido en la bicicleta, sugiriendo que el menor no debería estar haciendo esa actividad. Lea también: Indignación por respuesta de Petro y Jaramillo a muerte de niño por hemofilia: “Tuvo un accidente en bicicleta” “¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia. Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir (...) Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe, las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, fueron las palabras del jefe de Estado en su último Consejo de Ministros.

Ante esas palabras, Manuel Santiago Ordóñez, vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, se pronunció como vocero de los pacientes que padecen esta enfermedad.

Para el representante de la agremiación, en entrevista para Caracol Radio, lo mencionado por Petro “es inapropiado, es improcedente, y además hace ver a la hemofilia como una condición arcaica”, y están indignados con ese pronunciamiento.

Ordoñez aclaró ante el medio citado que esta enfermedad con el tratamiento adecuado, permite llevar una vida sin impedimentos. “La hemofilia tiene un tratamiento que le permite a los niños y a los adultos tener una vida normal, una vida sin limitaciones, siempre y cuando reciban oportunamente un tratamiento, cosa que Kevin no recibió”, subrayó.

El vicepresidente de la Liga también habló con Noticias RCN, con quien destacó que “no es aceptable que digan que hay otros factores cuando Kevin dejó de recibir el tratamiento porque la EPS no contrató un prestador”. También especificó que “en Colombia existe el medicamento y el manejo integral desde hace muchos años”.

El problema no es solo de este menor, pues Ordoñez contó ante el medio mencionado una experiencia propia. “ Yo mismo tuve un sangrado ocular, otro paciente está en UCI por hemorragias nasales, y en Bucaramanga hay hospitalizaciones prolongadas por sangrados severos. Todo por no contratar un prestador. La tecnología existe, solo hay que contratarla”, compartió, agregando que la crisis de la salud afecta a miles de pacientes, quienes desde diciembre no están recibiendo sus medicinas.

El vocero le hizo un llamado al Gobierno Nacional. “Necesitamos que se contrate a los prestadores con las capacidades técnicas y profesionales para atender a los pacientes y evitar más catástrofes como esta. Es voluntad política y administrativa”, concluyó.

Sociedad Colombiana de Pediatría se une al clamor de los pacientes de hemofilia y piden investigaciones transparentes

A través de un comunicado, la Sociedad Colombiana de Pediatría rechazó “cualquier señalamiento que pretenda trasladar responsabilidades a las familias” y recordó que “la protección de la infancia es una obligación del Estado, del sistema de salud y toda la sociedad”. En el mismo documento, la agremiación científica exigió “que las autoridades competentes adelanten las investigaciones correspondientes, con total transparencia y celeridad, que permitan esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades a que haya lugar”. La sociedad científica también manifestó su preocupación por el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos esenciales a pacientes con patologías crónicas y de alto riesgo. “Desde la Sociedad Colombiana de Pediatría hemos iniciado conversaciones y articulaciones con asociaciones de pacientes, expertos y otros actores del sector salud con el objetivo de hacer seguimiento al suministro de medicamentos”, agregó la entidad.

La Sociedad Colombiana de Pediatría emitió un comunicado sobre la muerte de Kevin Acosta Pico. Foto: Cortesía de Sociedad Colombiana de Pediatría