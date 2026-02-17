“Inapropiado e improcedente”: pacientes de hemofilia a Petro tras atribuir muerte de un niño a accidente

El país no sale de la consternación que provocó la reacción del Gobierno Nacional ante la muerte del niño Kevin Arley Acosta Pico, un paciente con hemofilia A severa que falleció esperando un tratamiento que no fue suministrado por la Nueva EPS.
Sin embargo, para el presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, la muerte del niño de 7 años se debió al accidente sufrido en la bicicleta, sugiriendo que el menor no debería estar haciendo esa actividad.
“¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia. Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir (...) Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe, las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, fueron las palabras del jefe de Estado en su último Consejo de Ministros.