Video | Dávinson Sánchez marcó en la goleada de Galatasaray a Juventus en Champions, ¿cuántos tantos ha marcado en el torneo?

Festejó con euforia. Tan contento estaba que se lanzó de rodillas dentro de una de las áreas del estadio del Galatasaray de Turquía y cuando se puso de pie ya estaba afuera. Con el cuerpo erguido, el defensa colombiano Dávinson Sánchez movió el brazo derecho en un gesto de puño que denota desahogo, festejo. Pocos segundos antes anotó, de cabeza, el gol que le dio la ventaja a su equipo ante Juventus en el partido de ida de los play-off a octavos de final de la Champions.

El tantos de Sánchez representó el 3-2 parcial del encuentro ante los italianos. Corría el minuto 59 cuando, después de un centro que llegó desde la derecha de la cancha, el caucano conectó la pelota con potencia dentro del área y puso a celebrar a su equipo. El criollo abrió el camino para la victoria final: su equipo se impuso 5-2 y sacó una ventaja en la serie ante uno de los clubes con más historia del torneo.

¿Cuántos goles ha marcado Dávinson Sánchez en Champions?

En Turquía, Galatasaray se impuso con anotaciones de Gabriel Sara, Noal Lang (doblete), Dávinson Sánchez y Sacha Boey. Por el elenco italiano descontó Teun Koopmeiners, quien marcó doblete. Además, el encuentro estuvo pasado por noticias protagonizadas por futbolistas colombianos: al minuto 67 del encuentro, el lateral caleño Juan David Cabal recibió tarjeta roja.

Esta victoria fue importante para el equipo turco, que busca meterse en octavos de final del torneo de clubes más relevante del mundo. Pero también fue especial para Sánchez. El defensor, habitual titular en la Selección Colombia, suele marcar seguido. Su 1,87 metros de estatura funciona lo convierte en un “arma ofensiva”, cuando hay tiros de esquina o tiros libres cerca del área. Hasta el momento, Dávinson suma 24 goles en su carrera profesional. De ellos, la mayoría han sido en Galatasaray. Con el cuadro turco ha celebrado once dianas. La última, además, se convirtió en su segunda celebración en la Liga de Campeones de la Uefa. Antes había anotado, en un encuentro de la temporada pasada, contra el Young Boys de Suiza.