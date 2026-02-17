Video | Dávinson Sánchez marcó en la goleada de Galatasaray a Juventus en Champions, ¿cuántos tantos ha marcado en el torneo?

Festejó con euforia. Tan contento estaba que se lanzó de rodillas dentro de una de las áreas del estadio del Galatasaray de Turquía y cuando se puso de pie ya estaba afuera. Con el cuerpo erguido, el defensa colombiano Dávinson Sánchez movió el brazo derecho en un gesto de puño que denota desahogo, festejo. Pocos segundos antes anotó, de cabeza, el gol que le dio la ventaja a su equipo ante Juventus en el partido de ida de los play-off a octavos de final de la Champions.
