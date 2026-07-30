Así como la fiebre del pádel, llega The Dink a hacernos reír con la del pickleball

Si quiere reír, pasar un buen rato y olvidarse de la rutina del día a día, la película The Dink: pasión por el pickleball es para usted. La cinta, que se puede ver por Apple TV, narra la historia de una antigua promesa del tenis venida a menos, que ahora se gana la vida entrenando a un grupo de niños inquietos en el club campestre suburbano de su padre. “Desesperado por obtener su aprobación, Dusty (interpretado por Jake Johnson) se suma sin cuestionamientos a la cruzada de su padre Chuck (papel de Ed Harris) contra la nueva moda que está conquistando el club: el pickleball”.

La química entre ambos es innegable, aunque no sean pareja en la serie: “Creo que, desde el primer día, hubo una conexión especial entre Jake y yo. Ambos comprendimos el dolor de estos personajes, pero también la esperanza que tenían y cuánta esperanza habían depositado en ese simple juego de pickleball, y también el uno en el otro. Fue difícil comprender esta relación porque hay una gran diferencia de edad y, en cierto modo, están en momentos diferentes de sus vidas. Pero se unieron cuando tenían mucho en común”, detalla Mary, quien aseguró que trabajar en esta película fue muy especial, al lado de Jake y con la dirección de Josh Greenbaum. “Creo que Sean (Clements) escribió una película muy especial, muy divertida y muy emotiva. Y me sentí honrada de formar parte de ella”

Sobre la aparición de Rodick en la película –y otra exestrella del tenis que no revelaremos su nombre– Jake cuenta que fue una gran experiencia, “además es un hombre muy gracioso, lo cual fue una gran sorpresa, y desde la película nos hemos conocido mejor. Es igual de gracioso fuera de cámara que delante de ella. Y poder entrenar con él fue una alegría, porque es auténtico, la forma en que se mueve, cómo golpea y cómo se prepara para golpear. Fue muy fácil imitarlo y observarlo para interpretar a Dusty, porque Dusty admiraba a Andy, igual que yo lo hago, todo fluyó de forma muy natural y fue muy divertido”.

Para Jake, en resumen, la película te hará reír, sí, pero considera que la historia trata sobre descubrir qué te apasiona y quién eres, “a pesar de que alguien intente imponerte algo, encontrar a tu gente y descubrir qué se siente bien y qué es lo correcto, en lugar de lo que crees que es correcto. En esencia, encontrar tu verdadero yo”. Algo en lo que Mary está de acuerdo, “todos pasamos por momentos difíciles en la vida y hay una salida. Hay conexión. Hay una comunidad ahí fuera y esa búsqueda y el hallazgo de eso es algo muy importante”, precisó.

Puede leer: Tony Dalton: el villano más villano de la televisión vuelve en Sugar

El fenómeno del pickleball no es tan conocido en otras latitudes –aquí lo podríamos asimilar a lo que ha sido el pádel—, pero solo en Estados Unidos, el pickleball es un fenómeno imparable con más de 20 millones de jugadores. Para Jake el tema se volvió así porque es democrático. “Eso es parte de ello. Puedes jugar con un niño de ocho años y un anciano de ochenta en la misma cancha. Se aprende rápido. No hace falta ser un atleta de élite que empezó muy joven para practicar este deporte y disfrutarlo. Hay risas por todas partes. En los torneos de pickleball, no hay silencio ni formalidad. Suena música y hay espacio en este mundo para todos estos deportes. Todos son increíbles a su manera, pero el pickleball es el más divertido”, concluyó.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: