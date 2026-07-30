Así como la fiebre del pádel, llega The Dink a hacernos reír con la del pickleball

Si quiere reír, pasar un buen rato y olvidarse de la rutina del día a día, la película The Dink: pasión por el pickleball es para usted. La cinta, que se puede ver por Apple TV, narra la historia de una antigua promesa del tenis venida a menos, que ahora se gana la vida entrenando a un grupo de niños inquietos en el club campestre suburbano de su padre. “Desesperado por obtener su aprobación, Dusty (interpretado por Jake Johnson) se suma sin cuestionamientos a la cruzada de su padre Chuck (papel de Ed Harris) contra la nueva moda que está conquistando el club: el pickleball”.
La película es producida por Ben Stiller (que también sale en la serie) y cuenta además con la actuación de Mary Steenburgen y la participación del extenista profesional Andy Roddick.