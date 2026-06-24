Tom Cruise celebró con un video 46 años de carrera y reveló las primeras imágenes de su nueva película

El actor estadounidense compartió con sus 15 millones de seguidores en Instagram un video de poco más de tres minutos en el que hace un recorrido por las películas más emblemáticas de sus cuatro décadas de trayectoria en Hollywood.
“Durante los últimos 46 años, ha sido un privilegio trabajar junto a incontables artistas y equipos talentosos para crear estos personajes, historias y películas para todos ustedes”, escribió Cruise en la publicación.
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