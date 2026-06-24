Tom Cruise celebró con un video 46 años de carrera y reveló las primeras imágenes de su nueva película

El actor estadounidense compartió con sus 15 millones de seguidores en Instagram un video de poco más de tres minutos en el que hace un recorrido por las películas más emblemáticas de sus cuatro décadas de trayectoria en Hollywood. “Durante los últimos 46 años, ha sido un privilegio trabajar junto a incontables artistas y equipos talentosos para crear estos personajes, historias y películas para todos ustedes”, escribió Cruise en la publicación. Lea: Toy Story 5 se convirtió en el segundo mejor estreno de la historia de Pixar

Este clip está conformado por fragmentos de películas de sus primeros años como actor hasta estrenos recientes. Por ejemplo, aparece Top Gun, cinta de 1986 en la que Cruise interpreta a Pete “Maverick” Mitchell, un joven que ingresa a la mejor escuela aérea de EE.UU. con el objetivo de convertirse en piloto de combate. También hay partes de Rain Man y Cuestión de honor, al igual que de Entrevista con el vampiro, que realizó junto a Brad Pitt y Kirsten Dunst. Misión Imposible, una de las sagas de acción más exitosas de todos los tiempos, ocupa un lugar especial en el video así como en la filmografía de Cruise, quien en 2025 estrenó la octava entrega de la saga que sigue las aventuras del agente Ethan Hunt.

Así será Digger, la próxima película de Tom Cruise

Después de la retrospectiva de una carrera de 46 años –inició en 1981 con un papel pequeño en la película Amor sin fin–, Tom reveló las primeras imágenes de su próximo proyecto cinematográfico. Se trata de Digger, cinta que será dirigida por el mexicano Alejandro G. Iñarritú. En el adelanto se puede ver al actor vestido con botas y sombrero de vaquero, sosteniendo una pala y apareciendo ante una multitud. Con ese mismo atuendo también se le ve en una oficina y en otros escenarios. “Nunca confiamos tanto en un hombre” es la frase que acompaña el video promocional de esta película, que se estrenará a nivel mundial el 1 de octubre de 2026, incluido Colombia.

Por ahora, los detalles que se conocen sobre Digger son pocos. La película seguirá a Digger Rockwell –el personaje de Cruise–, magnate petrolero cuya compañía podría haber provocado un desastre ecológico que también podría desencadenar una guerra nuclear. John Goodman, Sandra Hüller, Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed y Aaetheria Angel también harán parte del elenco de esta cinta que promete ser una “comedia de proporciones catastróficas”. Digger tuvo un presupuesto de 125 millones de dólares, se grabó en Reino Unido y es la primera película entre Cruise y González Iñárritu, ganador del Óscar por El renacido y Birdman. En diciembre de 2025, en la CinemaCon, la convención anual de exhibidores de cine, el mexicano y el estadounidense presentaron el proyecto. Allí, el actor aseguró que le tomaron 46 años de carrera prepararse para llevar a cabo este papel que, desde ya, muchos pronostican que podría llegar a ser uno de sus mejores personajes. Siga leyendo: El día de la revelación llega a cines: ¿es la despedida de Spielberg?

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