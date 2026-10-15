A lo Bad Bunny, el Circo del Sol hará una residencia de 30 funciones en Puerto Rico

El Circo del Sol (Cirque du Soleil), la compañía canadiense reconocida en el mundo por sus espectáculos de música, danza, acrobacia y actos circenses, se prepara para estrenar LE LO LAI, una producción creada e inspirada exclusivamente para Puerto Rico.

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“Inspirado en los ritmos, las tradiciones y la energía creativa de la isla, el espectáculo da vida al patrimonio y la cultura contemporánea de Puerto Rico a través del lenguaje artístico distintivo de Cirque du Soleil. Creado en colaboración con artistas, músicos y artesanos puertorriqueños, LE LO LAI celebra el talento, la expresión artística y las tradiciones que continúan dando forma al Puerto Rico de hoy”, se lee en la página de la compañía.

El estreno de la producción será el 12 de febrero de 2027 en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan, capital de la isla, con una temporada inicial limitada a 30 funciones que se extenderá hasta marzo de 2027.

LE LO LAI cuenta la historia de Miguel, un músico que regresa a Puerto Rico con su cuatro, el emblemático instrumento de cuerda de la isla. A medida que los ritmos familiares despiertan recuerdos de su juventud, Miguel emprende un viaje por los lugares, las tradiciones y los momentos que lo marcaron. Son 75 minutos de acrobacias de primer nivel, música en vivo y narración visual. Cada elemento del show celebra el patrimonio y la cultura puertorriqueños. El espectáculo es una forma de conocer la historia y la cultura de la isla.

“Esta es una carta de amor a Puerto Rico. Los viajeros no se limitan a observar. Experimentan la isla desde una perspectiva completamente nueva”, dijo Jorge L. Pérez, director de Descubre Puerto Rico, la organización oficial de promoción turística.

Esta propuesta del Circo del Sol sigue los pasos de Bad Bunny, que el año pasado decidió presentar su sexto disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS en una histórica residencia llamada No Me Quiero Ir De Aquí, que incluyó 31 conciertos realizados entre el 11 de julio y el 20 de septiembre.

El disco era un homenaje a Puerto Rico, su historia y su gente, por eso el Conejo decidió presentarlo en este formato en el que buscaba priorizar no solo la asistencia de los locales al show, sino promover el turismo en la isla.

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“La residencia de Bad Bunny del año pasado demostró que el entretenimiento en vivo transforma la manera en que las personas viven Puerto Rico. Los visitantes no solo asistieron a conciertos, sino que también prolongaron sus estadías (6,3 días frente a los 3–4 días habituales), exploraron más allá de las principales zonas turísticas y reportaron niveles extraordinarios de satisfacción: el 97 % afirmó que recomendaría Puerto Rico y el 91 % manifestó su intención de regresar. No solo asistieron a un evento. Se enamoraron del destino”, dice el comunicado de Descubre Puerto Rico.

Se calcula que la residencia de Bad Bunny tuvo un impacto de entre 200 y más de 700 millones de dólares para la economía local, impulsando fuertemente el turismo y la ocupación hotelera en la isla.

Las entradas para ver LE LO LAI están disponibles a través de lelolai.vibee.com.