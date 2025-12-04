x

EPM sella alianza con Erco y fondo europeo para construir mega parque solar en Colombia

EPM, ERCO y un inversionista europeo impulsarán un proyecto solar de 400 megavatio pico para cerrar la brecha energética, evitar riesgos de apagón y fortalecer la transición.

  • La relación con EPM y Erco no es nueva. Desde 2016, a través del programa Ventures EPM, la empresa pública ha respaldado la evolución de ERCO como jugador clave en el mercado eléctrico. FOTO: Cortesía.
Miguel Orlando Alguero
Economía

hace 9 horas
EPM confirmó un acuerdo estratégico con Erco Energía S.A.S y un inversionista europeo para desarrollar un nuevo proyecto solar de aproximadamente 400 megavatio pico (MWp), una apuesta que busca reforzar la matriz energética del país en medio de la creciente brecha entre oferta y demanda.

El anuncio, hecho desde Medellín este 3 de diciembre, marca uno de los movimientos más ambiciosos del sector regional, con una inversión de hasta 400 millones de dólares para construir y poner en marcha un parque solar que se conectará al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Según cálculos técnicos, una instalación de esta capacidad podría abastecer a una ciudad de cerca de 364.000 habitantes.

Además, la energía generada anualmente equivale a sacar de circulación unos 90.000 vehículos a gasolina, una contribución directa a la reducción de emisiones.

Puede leer más: Colombia tendría que construir tres sistemas eléctricos adicionales para cumplir metas climáticas a 2050: AIE

Un impulso para evitar riesgos de apagón y enfrentar El Niño

John Maya Salazar, gerente general de EPM, explicó que el país enfrenta una “necesidad urgente” de nuevos proyectos de generación.

La brecha entre oferta y demanda se ha ido ampliando y, con un eventual fenómeno de El Niño en el horizonte, la presión sobre el sistema eléctrico podría aumentar.

“Con este acuerdo, EPM reafirma el compromiso que ha tenido durante sus 70 años de entregarle al país energía limpia, segura y sostenible”, señaló Maya Salazar.

El proyecto se convierte así en un refuerzo clave para mitigar riesgos de desabastecimiento y avanzar en la transición hacia energías renovables.

Siga leyendo: Medellín lidera el boom de las startups energéticas en Colombia: concentra el 43% de esos emprendimientos

Cómo se estructurará la alianza: roles, financiamiento y propiedad

El acuerdo contempla que las tres empresas, EPM, ERCO y el inversionista europeo, unirán capacidades técnicas, operativas y financieras para llevar el proyecto a operación con altos estándares de calidad.

-EPM adquirirá la energía a largo plazo y, una vez se cumplan los requisitos regulatorios, técnicos y financieros, invertirá para tomar una participación mayoritaria en el proyecto.

-Erco y el inversionista europeo serán socios estratégicos. Aportarán recursos, experiencia en desarrollo y construcción, y mantendrán una participación minoritara a largo plazo.

-La compañía contó con BBVA como asesor financiero y con Baker & McKenzie como asesor legal para el diseño y alcance del acuerdo.

El valor final de la inversión que hará EPM se definirá cuando cierre la estructuración financiera y se ajusten las variables propias de este tipo de transacciones.

En contexto: Colombia está rezagada en el negocio de las megabaterías de energía, mientras China y EE. UU. tienen el 70% del mercado

Estos 400 MWp de capacidad representan un aumento significativo en la oferta de energía disponible, contribuyendo a reducir la brecha entre la oferta y la demanda de energía que hoy tiene el país y apostándole a fortalecer e impulsar una matriz energética más robusta y accesible para todos”, se lee en el reporte de EPM en información relevante de la Superfinanciera.

