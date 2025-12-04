EPM sella alianza con Erco y fondo europeo para construir mega parque solar en Colombia

EPM confirmó un acuerdo estratégico con Erco Energía S.A.S y un inversionista europeo para desarrollar un nuevo proyecto solar de aproximadamente 400 megavatio pico (MWp), una apuesta que busca reforzar la matriz energética del país en medio de la creciente brecha entre oferta y demanda.
El anuncio, hecho desde Medellín este 3 de diciembre, marca uno de los movimientos más ambiciosos del sector regional, con una inversión de hasta 400 millones de dólares para construir y poner en marcha un parque solar que se conectará al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Según cálculos técnicos, una instalación de esta capacidad podría abastecer a una ciudad de cerca de 364.000 habitantes.
Además, la energía generada anualmente equivale a sacar de circulación unos 90.000 vehículos a gasolina, una contribución directa a la reducción de emisiones.
