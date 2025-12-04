x

Qué es “rage bait”, la palabra del año del Diccionario Oxford

El diccionario, al igual que el Cambridge y el Collins, anunció ya cuál es el término más relevante en la conversación digital durante el 2025. Estas palabras están asociadas a la tecnología y cómo esta transforma los comportamientos del ser humano,

  • Las otras palabras candidatas eran aura farming y biohack. FOTO: Getty
El Colombiano
hace 9 horas
Como cada año, el Diccionario Oxford anunció su palabra del año y, en esta ocasión, la ganadora es rage bait, un concepto asociado a la indignación que pueden causar ciertos contenidos que circulan en internet. Con la elección de este término, lo que busca la organización con sede en Reino Unido es dar a conocer la palabra que dominó la conversación digital durante este año.

Según el diccionario, el rage bait es “el contenido en línea diseñado deliberadamente para generar enojo o indignación al ser frustrante, provocador u ofensivo, generalmente publicado con el fin de aumentar el tráfico o la interacción con una página web o contenido en redes sociales”.

En el comunicado publicado por Oxford para anunciar la palabra, el diccionario aseguró que cada vez más las personas “están siendo arrastradas cada vez más rápidamente a debates y argumentos polarizadores como respuesta a los algoritmos de las redes sociales y la naturaleza adictiva del contenido indignante”.

Una prueba de ello es que el uso de este término se triplicó en 2025, según los datos lingüísticos que la organización recopila a lo largo del año, provenientes de las conversaciones y debates que se generan en internet.

La elección de rage bait superó a otras dos palabras que también fueron tendencia este año. Se trata de aura farming, que es cultivar una imagen carismática con acciones repetitivas para parecer genial sin necesidad de mucho esfuerzo, y biohack, un enfoque que busca mejorar la mente y el cuerpo para mejorar el rendimiento físico e impactar en la longevidad.

Parasocial y vibe coding, otros de los términos más importantes del 2025

El Diccionario Oxford no es el único que elige su palabra del año. En noviembre, el Diccionario Cambridge dio a conocer que el término más popular del 2025 fue parasocial, que hace referencia a “una relación que alguien experimenta con una persona famosa que no conoce, un personaje de libro, filme o serie televisiva, etc., o una inteligencia artificial”, según el mismo diccionario.

Por su parte, el Diccionario Collins anunció a vibe coding como su palabra, un término que define el uso de inteligencia artificial para convertir el lenguaje natural en códigos de programación.

