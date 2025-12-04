x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Se llevaron los balones para la casa? Así celebraron jugadores del Tolima paso a la final tras declaración de Leonel

Deportes Tolima aseguró su tiquete a la final de la Liga Betplay 2-2025 a falta de una fecha para que terminen los cuadrangulares semifinales. ¿A qué se debió el festejo con los balones?

  • Con una fecha de anticipación, Tolima logró su quinta final de Liga colombiana en cinco años. En la foto, los jugadores con los balones en respuesta a las declaraciones de Leonel Álvarez. FOTO @Futbolfpc
    Con una fecha de anticipación, Tolima logró su quinta final de Liga colombiana en cinco años. En la foto, los jugadores con los balones en respuesta a las declaraciones de Leonel Álvarez. FOTO @Futbolfpc
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 9 horas
bookmark

Los jugadores del Tolima, en medio de su festejo por clasificar nuevamente a una final del Fútbol Profesional Colombiano, se la cobraron al técnico Leonel Álvarez.

Tras finalizar el encuentro el pasado miércoles en la noche en Estadio Departamental Américo Montanini, los representantes del cuadro pijao corrieron como locos buscando los balones del compromiso. ¿Para qué? ¿Se los llevaron para su casa? Lo cierto del caso es que llenos de felicidad sí posaron ante las cámaras con ellos. ¿Cuál fue su propósito?

Lea: Clásico paisa 342: Un solo resultado sirve a Nacional y DIM para seguir soñando con la final de Liga

Resulta que en la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales, el 22 de noviembre pasado, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, juego que terminó 0-0 contra Atlético Bucaramanga, el entrenador de este equipo, Leonel Álvarez, generó polémica por sus declaraciones. “Tolima tuvo más el balón, pero eso no me dice nada, si quieren que se lo lleven para la casa”.

En respuesta a esto, luego del nuevo 0-0 en el duelo en la capital de Santander, con el cual Tolima llegó a 11 puntos en el Grupo B del cuadrangular (tiene además punto invisible por ser segundo en la fase de todos contra todos) y haciéndose inalcanzable en su zona, los representantes del finalista, dirigidos por Lucas González hicieron lo que Leonel les sugirió.

“Seguramente a algunos jugadores no les habrá gustado, pero yo lo entiendo, es un entrenador con muchísima experiencia, lleva muchos años en el fútbol, primero como jugador y después como entrenador y hace el comentario defendiendo a su equipo. Yo no le paró bolas a eso, el fútbol es así. No he mirado estadísticas, pero asumiría que ellos tuvieron más el balón que nosotros, pero nosotros estamos en la final”, expresó González.

Su equipo, a falta de una jornada, es escoltado en el Grupo B por Bucaramanga con 8 puntos; Santa Fe tiene 6 y Fortaleza 3.

“Si yo pudiera elegir tendría el balón siempre, porque eso nos tiene más cerca de ganar. El fútbol se trata de marcar un gol más que el rival. Ojalá en los partidos que vienen podamos tener más el balón y llevarnos los tres puntos”, añadió el orientador González.

Por su parte, Leonel indicó lo siguiente en rueda de prensa: “Felicitar a Tolima por el paso a la final. Estamos hablando de un equipo no ha perdido en estas finales. Hay tristeza, los muchachos están dolidos, pero entregaron todo hasta el final”.

El Tolima cerrará esta fase en condición de local frente a Fortaleza, mientras que Bucaramanga lo hará de visitante ante Santa Fe.

En el Grupo A domina Junior con 8 unidades, seguido por América y Nacional (5) y Medellín (2).

Siga leyendo: La lógica vs. la ilusión: Nacional necesita ganar todo y rezar por un tropiezo de Junior

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida