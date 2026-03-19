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Corozo, una road movie colombiana que llega a las salas de cine alternativas del país

La película se hizo sin los grandes presupuestos de la industria audiovisual colombiana.

  • Simón Elías y Paulina Díazgranados son los protagonistas de Corozo. Foto: Cortesía.
    Simón Elías y Paulina Díazgranados son los protagonistas de Corozo. Foto: Cortesía.
  • Corozo, una road movie colombiana que llega a las salas de cine alternativas del país
El Colombiano
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hace 3 horas
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El sábado 21 de marzo a las 2:40 p.m. en el Museo de Arte Moderno de Medellín, se proyectará Corozo, el primer largometraje del colombiano Simón Elías, quien cumplió los roles de guionista, director y protagonista.

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Según Elías, Corozo es una película concebida bajo un modelo de producción independiente, en el que las decisiones creativas estuvieron ligadas desde el inicio a las limitaciones presupuestales. El guión fue escrito en tres semanas, con una planificación orientada a reducir costos. Por ejemplo, el equipo trabajó en locaciones exteriores y con luz natural. Esta estrategia permitió prescindir de equipos técnicos adicionales y optimizar los recursos disponibles.

Corozo, una road movie colombiana que llega a las salas de cine alternativas del país

El rodaje se desarrolló en 2021 en distintos puntos de la costa Caribe colombiana, en un recorrido que incluyó Puerto Colombia, Barranquilla, Santa Marta y áreas cercanas a Palomino. La grabación se completó en 13 días, un periodo reducido frente a los estándares de la industria, lo que exigió un proceso previo de ensayos y organización detallada.

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Durante la filmación, el equipo enfrentó condiciones climáticas adversas, incluyendo una fuerte temporada de lluvias que afectó las locaciones y la logística. No obstante, estas circunstancias fueron incorporadas a la narrativa visual de la película, que presenta paisajes solitarios y atmósferas marcadas por el entorno natural.

La historia sigue a Samir, un abogado que abandona su rutina tras la muerte de su abuelo, quien le encarga buscar una caja enterrada en la costa. En ese trayecto conoce a Eva, con quien establece un vínculo a partir de conversaciones sobre la vida, la muerte y las decisiones personales. La estructura del relato sigue los parámetros de la “road movie” centrada en el desplazamiento de los personajes y sus reflexiones.

Tras su rodaje, la película atravesó un proceso de posproducción que se extendió durante varios años, debido a la gestión independiente de edición, diseño sonoro, musicalización y distribución. El proyecto fue presentado en circuitos internacionales, incluyendo el Chicago Latino Film Festival y el Colombian Film Festival de Nueva York.

El estreno en Colombia ha estado enfocado en espacios culturales y alternativos, con funciones en salas independientes y centros culturales. Según su director, la intención es priorizar la exhibición en estos escenarios antes de considerar su llegada a plataformas digitales.

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