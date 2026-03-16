Thomas Pynchon, el autor que no se deja fotografiar e inspiró a Paul T. Anderson para hacer Una batalla tras otra

La literatura de los Estados Unidos está llena de excéntricos. Uno de los ejemplos más consumados de esas rarezas es Thomas Pynchon, cuya novela Vineland le sirvió de inspiración a Paul Thomas Anderson para escribir el guión de Una batalla tras otra, la película más ganadora de la edición 98 de los premios de la Academia, conocidos popularmente con el nombre de Óscar.

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Nacido el 8 de mayo de 1937 en Long Island , Nueva York, Pynchon es considerado por los lectores y la crítica uno de los autores claves para entender las sociedades actuales, en las que las teorías de la conspiración y los medios de comunicación tejen realidades alternativas de las cosas. Sin embargo, más que por sus libros, Pynchon es conocido por su renuencia a dar entrevistas y a tomarse retratos. De hecho, de él se conservan unas cuantas fotografías, casi todas de la juventud.

Educado en la Universidad de Cornell, Pynchon hizo parte de la marina de los Estados Unidos, siendo parte de la tripulación de un destructor que navegaba por el Mediterráneo. En 1963 publicó su primera novela V., por la que obtuvo un premio Faulkner.