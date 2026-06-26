El Cristo Mutilado y el Inmaculado Corazón de María de Bojayá serían declarados Bienes de Interés Cultural

El conjunto del Cristo Mutilado y el Inmaculado Corazón de María, de Bellavista (Bojayá), podrían ser declarados Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional.
Esta postulación surgió tras la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que respaldaron la iniciativa en reconocimiento de sus valores históricos, estéticos y simbólicos, además de su profundo significado para la memoria de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
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Las esculturas son de gran importancia simbólica y pertenecen a la Diócesis de Quibdó, específicamente a la parroquia San Pablo Apóstol de Bellavista. Su custodia es compartida entre la diócesis, la parroquia y la comunidad de Bellavista, en particular por la congregación religiosa de las Agustinas Misioneras, así como por grupos parroquiales y colectivos como el Grupo de Mujeres Artesanas Guayacán y el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.