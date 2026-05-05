De las páginas de EL COLOMBIANO a exponer en Corea del Sur: Julio Herrera llevará su arte a Asia

Su obra Raíces de vida y muerte será enviada al Festival Internacional de Arte de Geoje, en Corea del Sur, junto al trabajo pictórico de 20 artistas colombianos.

Hace poco más de un año, el fotógrafo Julio César Herrera descubrió la razón por la que sus amigos de infancia y adolescencia en Manrique, apenas se terminaban los partidos de fútbol, lo mandaban para la casa, sin darle chances de unirse a las fiestas. Lo supo durante un reencuentro: ellos le contaron que fue una manera de cuidarlo de las tentaciones de la calle. A fin de cuentas, Julio es el único de ese grupo que fue a la universidad, tiene una trayectoria en el periodismo y en el arte y está a poco tiempo de pensionarse, luego de una vida de fotos y pintura.

Su cercanía con el arte comenzó en la infancia, cuando hizo trabajos para sus compañeros de colegio. Tras finalizar el bachillerato, Julio trabajó durante más de cuatro años en el sector de la confección, periodo en el que participó en concursos de arte. Entre los salarios y los premios, juntó el dinero suficiente para estudiar en Bellas Artes.

Inicialmente entró al programa de artes plásticas, pero posteriormente, por consejo de un profesor, se trasladó a diseño. Allí tuvo su primer contacto con herramientas digitales, aunque gran parte de su formación consistió en el aprendizaje de las técnicas manuales. Durante este proceso cursó cerca de 16 meses de formación en color y fotografía, disciplinas que orientaron su carrera profesional.

Lea aquí: Las ventas digitales de libros y sus buenas cifras en Colombia

Su interés por la fotografía surgió en paralelo a sus estudios. Además, desde temprano se despertó su interés por las vidas y los rostros de los habitantes de calle. Este enfoque se relaciona con su propia experiencia de vida, marcada por una crianza en condiciones económicas limitadas y una cercanía con entornos urbanos vulnerables. Su trabajo inicial se centró en registros en blanco y negro de la vida en la calle.

A la par de su trabajo de reportero gráfico, continuó su formación en escultura durante un año, aunque posteriormente se concentró en la fotografía. Luego, fue vinculado a la plantilla de fotógrafos de El Tiempo, donde trabajó durante una década. Durante ese periodo llevó a cabo proyectos sociales enfocados en comunidades vulnerables. Entre ellos, destaca una iniciativa dirigida a jóvenes de barrios periféricos, con la que buscó alejarlos de la violencia mediante procesos artísticos.

Siga leyendo: Ana y Jaime en Medellín: el dúo de Café y Petróleo ofrecerá un concierto para la nostalgia

Después, Julio fue contratado por EL COLOMBIANO, medio en el que ha trabajado casi veinte años.

En paralelo, impulsó intervenciones comunitarias en espacio público, especialmente en muros de barrios, donde promovió la participación de niños y jóvenes en procesos de pintura. Estas actividades se articularon con programas institucionales de recuperación urbana.

Con el tiempo, retomó la pintura como práctica personal, centrando su obra principalmente en el retrato. Su trabajo se caracteriza por una exploración de la mirada y por el uso de materiales reciclados. Ha realizado obras sobre madera, puertas, ventanas y objetos desechados, en lugar de soportes tradicionales.

Su obra mantiene una relación directa con su experiencia de fotógrafo. Muchas de sus pinturas parten de imágenes capturadas previamente, que luego son reinterpretadas desde una perspectiva personal. Este método, según explica, es común en procesos artísticos contemporáneos.

Así, precisamente, surgió Raíces de vida y muerte. La historia del cuadro comenzó durante una reportería en el Chocó.