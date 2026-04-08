Daddy Yankee será homenajeado como Persona del Año en los Latin Grammy 2026

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer quién será la Persona del Año 2026 que será homenajeada en una gala especial el próximo 11 de noviembre en la ciudad de Las Vegas, durante la semana del Latin Grammy. Este año, el homenajeado será Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, pionero e impulsor de la globalización del reguetón, quien será reconocido por sus casi tres décadas de carrera como cantante, compositor e intérprete dentro del género urbano, así como por sus esfuerzos humanitarios.

“Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia. Nos honra reconocerlo como la Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación”. “Este reconocimiento de La Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”, dijo Daddy Yankee. “Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía”. Desde sus inicios humildes en los barrios de Las Lomas y Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico, Daddy Yankee canalizó una realidad social compleja, marcada por la violencia, la censura y la exclusión, con un lenguaje musical propio. El punto de inflexión histórico llegó en 2004 con Barrio fino, un álbum que redefinió la música latina en el siglo XXI, con más de ocho millones de copias vendidas y 24 semanas consecutivas en el número uno de la lista Billboard Top Latin Albums. Con el fenómeno global de Gasolina, Daddy Yankee internacionalizó el reguetón y lo fomentó entre nuevas generaciones. Se convirtió en el primer artista intérprete de reguetón en realizar una gira internacional, visitando más de 29 países y llevando la música urbana a escenarios de todo el mundo. Entre sus éxitos internacionales se destacan Limbo, Con calma y Dura, que alcanzaron el número uno en múltiples países.