Daddy Yankee será homenajeado como Persona del Año en los Latin Grammy 2026

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer quién será la Persona del Año 2026 que será homenajeada en una gala especial el próximo 11 de noviembre en la ciudad de Las Vegas, durante la semana del Latin Grammy.
Este año, el homenajeado será Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, pionero e impulsor de la globalización del reguetón, quien será reconocido por sus casi tres décadas de carrera como cantante, compositor e intérprete dentro del género urbano, así como por sus esfuerzos humanitarios.