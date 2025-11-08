Débora Arango y el MAMM

*Mauricio Ortega Jaramillo
La reciente controversia en torno a la decisión del Museo de Arte Moderno de Medellín de transferir algunas obras de la maestra Débora Arango a otros museos nacionales ha generado una intensa discusión pública.
El MAMM, en su compromiso con la transparencia, ha considerado oportuno explicar el alcance y la motivación de esta decisión, no solo para disipar dudas, sino para reafirmar un principio que orienta toda su labor: preservar, difundir y dignificar el arte colombiano.