Supertransporte reveló nuevos detalles del bus accidentado con estudiantes en Remedios: “no tenía ni cinturones”

El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, entregó nuevos y contundentes detalles sobre el accidente del bus que transportaba estudiantes y que se precipitó a un abismo en Remedios (Antioquia). El hecho dejó un saldo de 17 personas muertas, entre ellas 16 menores de edad y el conductor, además de 20 heridos.
Según explicó el funcionario en entrevista con Noticias Caracol, el vehículo involucrado fue un bus con capacidad para 40 pasajeros, que al momento del siniestro transportaba 39 personas, es decir, operaba al 97 % de su capacidad, una condición que incrementa los riesgos en trayectos largos y complejos.