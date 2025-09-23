Descubre a Donchi: el artista que transforma muros en lienzos de aventura y color

Donchi anda sin celular como en otro tiempo. Conserva para él esa libertad de no estar disponible todo el tiempo, ni de estar mirando una pantalla cada tanto. Su vida tiene mucho de azar, de aventura, como sus pinturas, porque para él, pintar es una filosofía de vida.

Le puede interesar: ¿Una más? Nueva escultura monumental del dios griego Apolo se exhibe en la Comuna 13

–Yo respiro arte, siempre lo tengo que estar haciendo. Por donde estoy siempre va a haber un dibujo mío –dice Donchi, cuyo nombre de pila es Joan Sebastián Montoya Osorio.

Empezó a dibujar desde niño, como todos, porque dibujar es una de las primeras cosas que hacemos en la vida, es una forma de explorar el mundo, por eso, también es una de las primeras cosas que dejamos de hacer. Richard T. Banks lo explica en su libro Drawing: The Art-Science Connection, dice que como el conocimiento se desarrolla más rápido que la habilidad motora, llega un momento en que no somos capaces de dibujar con precisión lo que el cerebro ve, nos frustramos, dejamos de dibujar y exploramos el mundo de otras formas.

Donchi se quedó en el dibujo, lo hizo su vida, pero como no sabía que el arte era una profesión se matriculó primero en Matemáticas, en la Universidad de Antioquia y luego en ingeniería en EAFIT, pero se aburrió rápido en las dos. Años después se cruzó con un afiche sobre el pregrado en Artes de la Univerisdad Nacional y esa decisión si fue definitva.