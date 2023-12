La obra transcurre en un cuadrilátero de boxeo...

“Sí, esa idea surge de una anécdota muy linda. Un día, mientras visitaba a mis papás, me encontré con una vecina y le pregunté por su vida. Ella me dijo: “En la lucha, vecino, en la lucha”. Y ahí fue que apareció el símbolo del boxeador, del que lucha. De hecho, la obra está dividida en 12 asaltos escénicos de tres minutos cada uno. En cada uno esa mujer combate consigo misma. Nos valimos de todo ese discurso del boxeo, que es casi que una filosofía de la vida. Hicimos ese cruce de lo deportivo con lo dramático”.

Hagamos un paréntesis, Felipe. ¿Cómo fue su descubrimiento del teatro?

“El teatro llegó a mí a los nueve años. Hay dos historias ahí muy paralelas, porque a mí me llegó de manera muy intuitiva.

Siempre cuento la anécdota de que yo iba con mi tío por la Casa de la Cultura de Envigado y yo le dije a él: “yo quiero entrar ahí a estudiar teatro”. Y me metieron a los cursos de la Casa de la Cultura y desde ese momento no he parado. Yo no tenía un referente ni siquiera de dónde me había venido la idea deL teatro ni por qué. Pasado el tiempo Miguel Cañas me habló de que en Envigado hubo un sainete. Le conté eso a mi abuela y ella me dijo que mi bisabuelo había sido el director del sainete de Envigado. Es decir, mi bisabuelo resultó ser un teatrero, pero yo me enteré quince años después de haber empezado a hacer teatro”.

Y su formación académica fue por el camino de la Universidad de Antioquia...

“Sí. Yo empecé en la Casa de la Cultura de Envigado, estuve en todos los grupos. Luego pasé a la escuela de arte dramático de la Universidad de Antioquia”.