8 de agosto en la Feria de las Flores: el Súper Concierto 2026, desfile de Héroes de la Patria y mucha diversión

La Feria de las Flores 2026 llega este sábado 8 de agosto a su penúltimo día, con una programación que sigue llenando de música, tradición, cultura y entretenimiento distintos escenarios de Medellín y sus alrededores. La agenda de este fin de semana de cierre reúne actividades para todos los gustos. Lea: ¿Sabes cómo fue el primer Desfile de Silleteros de la historia? Para que le resulte más fácil elegir qué hacer y a dónde ir, seleccionamos algunos de los eventos destacados para aprovechar los últimos días de esta celebración y disfrutar de sus actividades más representativas, desde conciertos y tablados hasta espacios para vivir de cerca las tradiciones que hacen de esta una de las fiestas más importantes de Antioquia.

1. Asista al Desfile Héroes de la Patria 2026

Este sábado 8 de agosto, Medellín será escenario del Desfile de los Héroes de la Patria, una jornada para rendir homenaje a los uniformados colombianos. Durante el desfile también se recordará a los soldados y policías que perdieron la vida con el fin de mantener viva su memoria y agradecer el servicio que prestaron al país. El desfile partirá a las 11:30 a. m. desde el Museo del Agua y tendrá un recorrido que saldrá y finalizará en el sector de EPM. Los participantes pasarán por la calle 42, la avenida San Juan, la carrera 65, la avenida 80, la calle 12 Sur, la avenida El Poblado y la avenida 33, con paso por la calle 30.

2. Estos son los conciertos gratuitos del 8 de agosto en la Feria de las Flores 2026

La programación de la Feria de las Flores también llegará a distintos barrios y corregimientos de Medellín con una serie de tablados y conciertos gratuitos. En Robledo, el encuentro será en la calle 73, en el sector universitario, desde las 7:00 p. m. y hasta la 1:00 a. m., con presentaciones de El Combo de las Estrellas, Camilo Vásquez, Nacho Acero y Álex Martínez, como artista invitado. En la comuna 2, Santa Cruz, la cita será en la cancha La Frontera, también entre las 7:00 p. m. y la 1:00 a. m. Allí estarán Enzo (MusicLab), Son del Cerro, La Propia Banda, Daniel Merak y Rafa Pérez. Por su parte, el corregimiento de San Antonio de Prado tendrá su propio tablado en el parque principal, desde las 6:00 p. m. hasta la medianoche. La programación estará a cargo de Risa Loca y la Guachafita, Juan Rey, Franko y Aniel Velásquez.

3. Llegó la hora del Superconcierto de Feria de Flores 2026

El Superconcierto de la Feria de las Flores 2026 será uno de los grandes planes de este sábado 8 de agosto, en el estadio Atanasio Girardot. La programación comenzará a las 7:00 p. m. y se extenderá hasta las 4:00 a. m., con una nómina que reúne diferentes géneros y generaciones: Carín León, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Luis Alfonso, Aria Vega y Felipe Peláez. Para quienes quieran asistir, las boletas están disponibles a través de Tuboleta, con precios desde $112.500.

4. Música y celebración en el sur y el barrio Boyacá

En el Centro Comercial Terminal del Sur también habrá programación este sábado 8 de agosto, con una jornada musical que se extenderá desde las 4:00 p. m. hasta las 9:00 p. m. Los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de Didier Úsuga, Gildardo Montoya Jr. y su Conjunto, Conjunto Los Elegidos, Horacio Grisales “El Boquiabierto” y Terlete. Por su parte, en el barrio Boyacá Las Brisas se celebrará la Fiesta de Aniversario número 56 del sector, desde las 4:00 p. m. hasta la medianoche. La actividad tendrá lugar en la calle 109 con carrera 66 y hará parte de los eventos comunitarios que se suman a la programación de la Feria de las Flores durante este fin de semana de cierre.

5. La última oportunidad para recorrer las fincas silleteras de Santa Elena

Este sábado es el último día para visitar algunas de las fincas silleteras incluidas en la programación oficial de la Feria de las Flores 2026. Una de las opciones es la Finca Silletera Óscar Londoño, ubicada en la vereda El Placer, en el corregimiento de Santa Elena, un sector reconocido por ser uno de los lugares donde se conserva y transmite la tradición silletera. En este lugar se lleva a cabo la Ruta Silletera y Tradición Paisa y este sábado estará abierta de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. y de 4:00 p. m. a 10:00 p. m.. Allí los visitantes pueden acercarse a la cultura silletera y conocer más sobre esta tradición que cada año tiene su momento central en el Desfile de Silleteros. Para información y reservas puede comunicarse al teléfono 604 417 4586.

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