8 de agosto en la Feria de las Flores: el Súper Concierto 2026, desfile de Héroes de la Patria y mucha diversión

La Feria de las Flores 2026 llega este sábado 8 de agosto a su penúltimo día, con una programación que sigue llenando de música, tradición, cultura y entretenimiento distintos escenarios de Medellín y sus alrededores. La agenda de este fin de semana de cierre reúne actividades para todos los gustos.
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Para que le resulte más fácil elegir qué hacer y a dónde ir, seleccionamos algunos de los eventos destacados para aprovechar los últimos días de esta celebración y disfrutar de sus actividades más representativas, desde conciertos y tablados hasta espacios para vivir de cerca las tradiciones que hacen de esta una de las fiestas más importantes de Antioquia.