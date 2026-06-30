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Feria de las Flores 2026: ya está abierta la convocatoria para elegir al rey infantil de la trova

Cada año se lleva a cabo el Festival Nacional Infantil de la Trova, el cual reconoce a los mejores trovadores del país. La final del concurso se realizará en el marco de la Feria de las Flores 2026.

  • En el Festival Nacional Infantil de la Trova pueden participar niños y jóvenes de todo el país. FOTO: Esneyder Gutiérrez
    En el Festival Nacional Infantil de la Trova pueden participar niños y jóvenes de todo el país. FOTO: Esneyder Gutiérrez
El Colombiano
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hace 57 minutos
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La Alcaldía de Medellín abrió la convocatoria para la edición número 16 del Festival Nacional Infantil de la Trova Ciudad de Medellín, concurso que reunirá a niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 15 años de todo el país.

Lea: Atentos, trovadores: estas son las fechas del Festival de Trova y los premios de 2026

Los interesados podrán inscribirse de manera gratuita hasta el próximo 19 de julio, con el propósito de participar en una competencia que busca preservar la tradición oral de la trova y fomentar el interés por este arte en los más pequeños.

La final del Festival se realizará el 6 de agosto, en el marco de la Feria de las Flores, en la Plaza Gardel del aeropuerto Olaya Herrera, donde se elegirá al rey o la reina infantil y juvenil de la trova.

Este año, el certamen mantendrá las dos categorías de competencia: infantil y juvenil. Cada una coronará a su respectivo rey o reina y, además, se entregará un trofeo especial al ganador absoluto.

“En la Alcaldía de la Gente continuamos fortaleciendo este festival como un escenario de formación, participación y reconocimiento para las nuevas generaciones de trovadores y trovadoras. Este evento hace parte de una tradición y legado muy importante para la región y el país”, afirmó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

La convocatoria está dirigida a aficionados a la improvisación en verso de cualquier lugar de Colombia, sin importar si pertenecen a una escuela de trova o cuentan con experiencia previa. Con esto, el Distrito busca ampliar la participación y seguir fortaleciendo una de las expresiones culturales más representativas de Antioquia.

En la edición de 2025, en el festival participaron 75 niñas, niños y adolescentes. En esa ocasión, el ganador fue Miguel Ángel García, conocido artísticamente como “Orión”, del municipio del Oriente antioqueño, El Carmen de Víboral.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 19 de julio y aquellos que deseen competir pueden registrarse en este enlace.

¿Cómo será la Feria de las Flores 2026?

El evento que rinde homenaje a la tradición silletera se llevará a cabo del 31 de julio al 9 de agosto. Este año, la Feria tendrá diez días de programación dedicados a esta expresión artística y cultural antioqueña.

Como se acostumbra en cada edición, desfiles, conciertos y otros eventos masivos culturales se realizarán durante esa semana. El más esperado de ellos en el Desfile de Silleteros, el cual está programado para el 9 de agosto.

Por otra parte, ya se han revelado detalles del Súper Concierto, uno de los shows musicales tradicionales de esta época. El 8 de agosto, en el Estadio Atanasio Girardot, se presentarán Carín León, Silvestre Dangond, el Grupo Niche, Luis Alfonso, Felipe Peláez y Aria Vega.

Siga leyendo: Leyes que suenan en la calle: el Perpetuo Socorro acogerá la Fiesta de las Músicas en honor a las mujeres en los escenarios

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